Гіг-економіка: як підзаробити у США і отримати непогані гроші

Вважається, що у США не складно знайти роботу. Особливо у столиці. Досить лише озирнутися - навколо музеї, міністерства, приватні компанії. Але «офісна» робота далеко не для всіх. Якщо відкритий офісний простір "опен спейс" вас гнітить, а щоденна рутина зводить з розуму – на допомогу прийде телефон! Він у прямому сенсі покаже: робота або лежить, або навіть бігає у вас під ногами!

Я заробляю гроші через додатки на моєму телефоні. Наразі я заробляю, збираючи скутери і вигулючи собак!

Це доводить американець Вільям Негер. Себе він називає "шукачем можливостей".

"Я заробляю гроші через додатки на моєму телефоні. Наразі я заробляю, збираючи скутери і вигулючи собак!" - каже вашингтонець.

На прикладі Вільяма ми покажемо, що таке Гіг-економіка.

У США популярні бізнеси з вигулу собак. Послуги пропонуються через додатки: Rover, Wag або Barkly Pets. Принцип роботи у них однаковий: спочатку вводиш персональні дані, номер картки соціального страхування, платиш невеличкий внесок, проходиш перевірку, а потім – здаєш тест на знання поведінки собак. Далі все, як у відомих таксі-додатках: бачиш замовлення і відгукуєшся.

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Негер розповідає про нюанси своєї роботи з догляду за собаками. Особливість в тому, зазначає він, що господарі не завжди вдома, тому треба знайти скриньку з ключем всередині, аби потрапити всередину квартири або будинку.

"Перша помилка – просто відчинити двері! Ви маєте бути обережними, коли відкриваєте їх, ви маєте подивитися, чи живуть там, наприклад, коти разом з собаками", - застерігає Вільям. "Багато також залежить від району! Можуть бути коні, кози! Люди ж живуть на фермах, я бачив один запит у додатку "Rover": “Гей, хтось може допомогти?” У жінки 5 кіз, 12 собак і 3 коней!" - розповідає Вільям.

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У телефонному додатку –інформація про собаку та його власника: чи треба нагодувати, чи є алергія, як реагує на інших собак. Треба ретельно все перечитати. Перед виходом натиснути кнопку “Розпочати прогулянку”.

Додаток слідкує за вашим місцезнаходженням через GPS і покаже його власнику! Він бачить вас усюди, можна навіть поставити позначки, де собака сходив в туалет.

За півгодини прогулянки з собакою Вільям отримав 12 доларів і 60 центів. Не зволікаючи, "шукач можливостей" відправився на друге замовлення. Ще півгодини - і вже 20 доларів! Вигуляв п'ятьох хвостатих – отримав аж сотню. Така математика неабияк приваблює тих, хто хоче заробити додаткові кількадесят доларів. Мінуси також є: приходять гроші не одразу, а двічі на тиждень, за собаками треба прибирати, а ще потрібен час, аби вивчити всі тонкощі роботи.

До побачення! Я розпочинаю свій квест додатками!

"У мене було багато робіт. Я стрибав туди-сюди від роботи вантажником до роботи кур’єром. Я встановлював обладнання для відеоспостереження, ремонтував комп’ютери, стриг газони… Коли ж мою першу заявку у таксі-додаток схвалили ... я сказав: “До побачення! Я розпочинаю свій квест додатками! Я знайшов навіть більше, аніж зміг би подужати. У мене 12 різних робіт у, технічно кажучи, трьох штатах.

У Вашингтоні доволі популярні електричні самокати, або, як їх називають у США, скутери. Це і атракціон для туристів і щоденний спосіб пересування для місцевих. Вдень усі залюбки катаються, а ввечері такі люди, як Вільям, виходять на "полювання".

"Моя робота – знайти скутер, забрати його, зарядити і повернути на місце у певному районі у певних час. Також я маю прокататися на ньому і перевірити, чи немає пошкоджень. Повідомляти про них – також ваша робота!" - пояснює Вільям.

Напередодні наш герой зібрав майже 20 штук і поставив заряджати у своєму гаражі. Компанії надають безкоштовні зарядні пристрої, з яких він побудував саморобну док-станцію. До того ж, він переобладнав свій невеличкий “Пріус” у скутеровоз. Старенький матрац на задньому сидінні – і у авто вміщається під 30 самокатів.

Тепер треба завантажити заряджені скутери у автомобіль, розвести по місту і зібрати новий “врожай”.

"Ви повинні їх поставити у певній зоні! Раніше не треба було сканувати їх. "SKIP" (сервіс для прокату електросамокатів - ГА) дозволяв вивантажити скутери, натиснути кнопку і залишити їх. Зараз же ви маєте відсканувати їх код та сфотографувати, аби все перевірили!" - демонструє Вільям

Майже 20 скутерів вночі, 13 вдень – і у кишені вже 200 доларів

Майже 20 скутерів вночі, 13 вдень – і у кишені вже 200 доларів. Гроші приходять на картку у той же день. Витрати – мінімальні: кілька доларів, аби заправити гібрид-кар, 90 центів за кіловат електроенергії.

Робочий день добіг кінця. На годиннику близько четвертої дня. Підсумовуючи, Вільям зазначає, що немає розпорядку. Працює, коли є настрій. І почувається добре! А у вільний час навіть вчить інших, як заробити легкі, і водночас не дуже, гроші. Конкуренції не боїться!

"У столиці – багато грошей! "Амазон" наближається! Тут є потенціал! Я живу тут усе своє життя і не бачу причини переїжджати, я не бачу, аби потенціал зменшувався!" - каже наш герой.

Після 3 років підзаробітку Вільям не втомився збирати скутери і вигулювати собак. На цьому, як то кажуть, він собаку з’їв. Фігурально. В майбутньому бачить себе у якості консультанта з Гіг-економіки. Але зараз в офіс не повернеться. Нізащо!

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