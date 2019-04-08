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Гіг-економіка: як підзаробити у США і отримати непогані гроші

Більше грошей і менше роботи: як працює ГІГ-Економіка. Відео
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Більше грошей і менше роботи: як працює ГІГ-Економіка. Відео

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Більше грошей і менше роботи: як працює Гіг-економіка. Відео

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Вважається, що у США не складно знайти роботу. Особливо у столиці. Досить лише озирнутися - навколо музеї, міністерства, приватні компанії. Але «офісна» робота далеко не для всіх. Якщо відкритий офісний простір "опен спейс" вас гнітить, а щоденна рутина зводить з розуму – на допомогу прийде телефон! Він у прямому сенсі покаже: робота або лежить, або навіть бігає у вас під ногами!

Я заробляю гроші через додатки на моєму телефоні. Наразі я заробляю, збираючи скутери і вигулючи собак!
Вільям Негер, "шукач можливостей"

Це доводить американець Вільям Негер. Себе він називає "шукачем можливостей".

William Neher, opportunist
William Neher, opportunist

"Я заробляю гроші через додатки на моєму телефоні. Наразі я заробляю, збираючи скутери і вигулючи собак!" - каже вашингтонець.

На прикладі Вільяма ми покажемо, що таке Гіг-економіка.

У США популярні бізнеси з вигулу собак. Послуги пропонуються через додатки: Rover, Wag або Barkly Pets. Принцип роботи у них однаковий: спочатку вводиш персональні дані, номер картки соціального страхування, платиш невеличкий внесок, проходиш перевірку, а потім – здаєш тест на знання поведінки собак. Далі все, як у відомих таксі-додатках: бачиш замовлення і відгукуєшся.

Lockbox for dog walkers
Lockbox for dog walkers

Негер розповідає про нюанси своєї роботи з догляду за собаками. Особливість в тому, зазначає він, що господарі не завжди вдома, тому треба знайти скриньку з ключем всередині, аби потрапити всередину квартири або будинку.

"Перша помилка – просто відчинити двері! Ви маєте бути обережними, коли відкриваєте їх, ви маєте подивитися, чи живуть там, наприклад, коти разом з собаками", - застерігає Вільям. "Багато також залежить від району! Можуть бути коні, кози! Люди ж живуть на фермах, я бачив один запит у додатку "Rover": “Гей, хтось може допомогти?” У жінки 5 кіз, 12 собак і 3 коней!" - розповідає Вільям.

WAG App
WAG App

У телефонному додатку –інформація про собаку та його власника: чи треба нагодувати, чи є алергія, як реагує на інших собак. Треба ретельно все перечитати. Перед виходом натиснути кнопку “Розпочати прогулянку”.

Додаток слідкує за вашим місцезнаходженням через GPS і покаже його власнику! Він бачить вас усюди, можна навіть поставити позначки, де собака сходив в туалет.

За півгодини прогулянки з собакою Вільям отримав 12 доларів і 60 центів. Не зволікаючи, "шукач можливостей" відправився на друге замовлення. Ще півгодини - і вже 20 доларів! Вигуляв п'ятьох хвостатих – отримав аж сотню. Така математика неабияк приваблює тих, хто хоче заробити додаткові кількадесят доларів. Мінуси також є: приходять гроші не одразу, а двічі на тиждень, за собаками треба прибирати, а ще потрібен час, аби вивчити всі тонкощі роботи.

До побачення! Я розпочинаю свій квест додатками!
Вільям Негер, "шукач можливостей"

"У мене було багато робіт. Я стрибав туди-сюди від роботи вантажником до роботи кур’єром. Я встановлював обладнання для відеоспостереження, ремонтував комп’ютери, стриг газони… Коли ж мою першу заявку у таксі-додаток схвалили ... я сказав: “До побачення! Я розпочинаю свій квест додатками! Я знайшов навіть більше, аніж зміг би подужати. У мене 12 різних робіт у, технічно кажучи, трьох штатах.

Scooters
Scooters

У Вашингтоні доволі популярні електричні самокати, або, як їх називають у США, скутери. Це і атракціон для туристів і щоденний спосіб пересування для місцевих. Вдень усі залюбки катаються, а ввечері такі люди, як Вільям, виходять на "полювання".

"Моя робота – знайти скутер, забрати його, зарядити і повернути на місце у певному районі у певних час. Також я маю прокататися на ньому і перевірити, чи немає пошкоджень. Повідомляти про них – також ваша робота!" - пояснює Вільям.

Напередодні наш герой зібрав майже 20 штук і поставив заряджати у своєму гаражі. Компанії надають безкоштовні зарядні пристрої, з яких він побудував саморобну док-станцію. До того ж, він переобладнав свій невеличкий “Пріус” у скутеровоз. Старенький матрац на задньому сидінні – і у авто вміщається під 30 самокатів.

William's car
William's car

Тепер треба завантажити заряджені скутери у автомобіль, розвести по місту і зібрати новий “врожай”.

"Ви повинні їх поставити у певній зоні! Раніше не треба було сканувати їх. "SKIP" (сервіс для прокату електросамокатів - ГА) дозволяв вивантажити скутери, натиснути кнопку і залишити їх. Зараз же ви маєте відсканувати їх код та сфотографувати, аби все перевірили!" - демонструє Вільям

Майже 20 скутерів вночі, 13 вдень – і у кишені вже 200 доларів
Віліям Негер, "шукач можливостей"

Майже 20 скутерів вночі, 13 вдень – і у кишені вже 200 доларів. Гроші приходять на картку у той же день. Витрати – мінімальні: кілька доларів, аби заправити гібрид-кар, 90 центів за кіловат електроенергії.

Робочий день добіг кінця. На годиннику близько четвертої дня. Підсумовуючи, Вільям зазначає, що немає розпорядку. Працює, коли є настрій. І почувається добре! А у вільний час навіть вчить інших, як заробити легкі, і водночас не дуже, гроші. Конкуренції не боїться!

"У столиці – багато грошей! "Амазон" наближається! Тут є потенціал! Я живу тут усе своє життя і не бачу причини переїжджати, я не бачу, аби потенціал зменшувався!" - каже наш герой.

Після 3 років підзаробітку Вільям не втомився збирати скутери і вигулювати собак. На цьому, як то кажуть, він собаку з’їв. Фігурально. В майбутньому бачить себе у якості консультанта з Гіг-економіки. Але зараз в офіс не повернеться. Нізащо!

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