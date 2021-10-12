Пентагон хоче дешевших гіперзвукових озброєнь

Пентагон хотів би, щоб оборонні підрядники скоротили підсумкову вартість гіперзвукового зброї, заявила у вівторок глава науково-дослідного департаменту відомства. В даний час вартість надшвидких ракет наступного покоління досягає десятків мільйонів доларів за одиницю.

«Нам потрібно з'ясувати, як зробити гіперзвукову техніку більш доступною», - заявила заступниця міністра оборони з науково-дослідної роботи Хайді Сю на конференції Асоціації армії США у Вашингтоні. Вона додала, що «хотіла б допомогти галузі зосередитися» саме на цьому питанні.

В даний час США використовують для завдання ударів вглиб території противника крилаті ракети вартістю менше 5 мільйонів доларів за одиницю. Але крилаті ракети поступаються гіперзвуковій зброї, бо мають меншу дальність, меншу швидкість і більш уразливі для виявлення і ураження.

У доповіді від 2019-го року Інститут досліджень роззброєння ООН відзначив, що робота над гіперзвуковою зброєю у США у 2000-х роках імовірно підштовхнула Росію та Китай до власної роботи у даній галузі. Прогрес цих країн, у свою чергу, посилив інтерес Америки до даного напрямку. В Інституті висловили думку, що розвиток гіперзвукової зброї посилює гонку озброєнь між країнами. Доповідь також вказала, що гіперзвукові озброєння можуть призвести до небезпечних прорахунків, або незапланованих ескалацій.

Американські військові підрядники Lockheed Martin, і Raytheon Technologies працюють над гіперзвуковою зброєю для Пентагону.

У бюджетній заявці на 2022 фінансовий рік Пентагон запросив на гіперзвукові дослідження 3,8 мільярда доларів - на 3,2 мільярда доларів більше, ніж роком раніше.

У вересні Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США успішно випробувало повітряно-реактивну гіперзвукову зброю, яка здатна розвивати швидкість в п'ять разів вищу за швидкість звуку. Це було перше успішне випробування цього класу зброї з 2013 року.

Гіперзвукова зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю близько 6200 кілометрів на годину.

За словами Сю, якщо у розробках буде прогрес і Пентагон почне закуповувати більші партії, ціни знизяться.

У липні Росія заявила, що успішно випробувала гіперзвукову крилату ракету «Циркон», яку президент країни Володимир Путін позиціонує як частину ракетних систем нового покоління, що не мають аналогів у світі.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

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