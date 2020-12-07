Правник Трампа Руді Джуліані в лікарні з коронавірусом

Руді Джуліані, особистий правник президента США Дональда Трампа, перебуває у лікарні після того, як аналізи підтвердили у нього зараження коронавірусом.

Джуліані очолює намагання Трампа оскаржити результати виборів 3 листопада.

Президент написав у Twitter: «Одужуй швидше, Руді, ми будемо продовжувати!»

Повідомляють, що Руді Джуліані госпіталізували у неділю у Вашингтоні, але нема офіційних подробиць про те, коли він захворів, і які у нього симптоми.

76-річний Джуліані також у Twitter подякував за усі побажання і написав: «За мною чудово доглядають і я почуваюся добре. Швидко одужую і не відстаю ні від чого».

Син колишнього нью-йоркського мера, Ендрю Джуліані, який працює в Білому домі і також минулого тижня виявив у себе коронавірус, повідомив через Twitter, що його батько «відпочиває, у нього гарний догляд і він почувається добре».

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