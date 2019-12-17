Руді Джуліані: “Я змусив піти Марі Йованович з посади, бо вона корумпована”

Приватний адвокат президента США Руді Джуліані в інтерв’ю американським ЗМІ розповів, що це він змусив прибрати експослиню США в Україні Марі Йованович з посади.

Спершу в коментарі The New Yorker він сказав: "Я вважав, що мені треба прибрати Йованович з шляху. Вона збиралася ускладнити розслідування для всіх". Ідеться про розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина, на яких наполягала адміністрація Трампа.

Я повернувся з документом, який однозначно показує, що вона збрехала, коли сказала, що відмовила у візі пану Шокіну через корупцію

Це підняло хвилю критики серед американських ліберальних оглядачів та журналістів, які назвали слова Джуліані підтвердженням того, що адміністрація Трампа зловживала владою у своїх відносинах з Україною. Згодом в ефірі консервативного FOX News на запитання журналістки, чому приватному адвокатові президента треба було прибрати когось зі шляху, Джуліані сказав:

“Звісно, я змусив її піти, бо вона корумпована. Я повернувся з документом, який однозначно показує, що вона збрехала, коли сказала, що відмовила у візі пану Шокіну через корупцію. Насправді ж у записах Держепу вказано, що йому відмінили у візі тому, що він не відновився після операції. Я маю чотирьох свідків, які засвідчать, що вона персонально відмовила їм у візах, тому що вони б приїхали сюди і надали свідчення або проти Байдена, або проти Демократичної партії. Жодного сумніву в корумпованості її дій на своїй позицїі, вона мала бути звільнена”.

Напередодні Руді Джуліані спільно з консервативним телеканалом One America опублікував документальний фільм, у якому він зустрічається в тому числі з колишніми Генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним. Вони начебто надали докази того, що колишня адміністрація США в особі Джо Байдена тиснула на українську владу. Втім, ряд американських ЗМІ поставили під сумнів правдивість отриманих свідчень, зважаючи на сумнівну репутацію Луценка та Шокіна.

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