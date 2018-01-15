Авто без керма та педалей на дорогах США можуть з'явитись у 2019 році

Міністр транспорту США Елен Чао заявила, що уряд США ретельно розгляне запит американського автовиробника General Motors щодо виведення на дороги США значної кількості безпілотних авто не споряджених кермом, педалями та ін. Про це повідомляє інформаційна агенція AFP.

Компанія GM представила свій самокерований автомобіль Cruise AV, який не має керма та педалей, у п'ятницю і заявила, що звернулась до Головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху США із запитом про зняття з компанії низки федеральних вимог, яким безпілотні авто не можуть відповідати.

Очільники компанії також заявили про плани вивести на дороги значну кількість таких авто до 2019-го року. Як відзначає видання The Hill, дані авто призначені для використання сервісом райдшер (спільного використання транспортних засобів на платній основі - прим. ГА).

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