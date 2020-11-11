У День ветеранів США Зеленський згадав американців українського походження, які стали військовими героями Америки

Президент України Володимир Зеленський привітав ветеранів Збройних сил США українського походження з Днем ветеранів. 11-го листопада у США вшановують тих, хто служив у збройних силах країни. По всій країні відбуваються урочисті церемонії із вшанування ветеранів.

У дописі у соціальній мережі Facebook Зеленський відзначив, що "у партнерстві з нашими друзями та союзниками українська нація здобула перемоги у всьому світі".

"Американці українського походження з честю та гідністю служили в лавах Збройних сил США. Великі американські герої, такі як сержант. Майкл Стренк, Корпусу морської піхоти США, загін якого встановив легендарний прапор на чорних пісках Іодзі. Не менш значущими є американці українського походження, які були удостоєні найвищої нагороди за доблесть - Медалі Пошани. Ці легендарні американські воїни українського походження: Ніколас Міну, Джон Дутко та Ніколас Оресько служать живим свідченням американських цінностей. Ще одним прикладом тихого, відданого служіння є Роман Купчинський, людина, яка тихо увійшла в історію. Я хотів би привітати "Американську організацію обслуговування ветеранів", організацію "Американські ветерани українського походження" (Ukrainian American Veterans - англ.). Сьогодні, у День ветеранів, який відзначається у США, американські ветерани українського походження з благоговінням зберігають українську культуру та бойовий дух козацтва. Дякуємо за вашу постійну підтримку України у ці важкі часи. Слава Україні! Боже, благослови Америку!" - йдеться у дописі президента України.

У заяві до Дня ветеранів, президент Трамп наглосив на реформах, які його адміністрація провели в Міністерстві у справах ветеранів. Джо Байден, який за прогнозом "Голосу Америки" переміг на виборах президента у США, також звернувся до ветеранів.

Дивіться також: Як може змінитися зовнішня політика США за президентства Байдена? – Експерти