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Україна

Головний рабин України – про «денацифікацію», злочини російських сил і позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. Інтервʼю

Головний рабин України – про «денацифікацію», злочини російських сил і позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. Інтервʼю
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Головний рабин України – про «денацифікацію», злочини російських сил і позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. Інтервʼю

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Використовуючи тези про «денацифікацію» та «боротьбу з нацистами» в Україні, російські сили стріляли по Бабиному Яру, єврейським кладовищам в Глухові, Берковцях, Харкові та Білій Церкві. Влучали вони і в будівлі синагог, всередині яких на момент обстрілу знаходились сотні євреїв. Про тези Росії про «денацифікацію» і «боротьбу з нацистами» в Україні, злочини російських сил, а також позицію Ізраїлю щодо війни в Україні, Голос Америки поговорив із Головним рабином України Моше Реувеном Асманом

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