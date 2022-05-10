Головний рабин України – про «денацифікацію», злочини російських сил і позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. Інтервʼю

Використовуючи тези про «денацифікацію» та «боротьбу з нацистами» в Україні, російські сили стріляли по Бабиному Яру, єврейським кладовищам в Глухові, Берковцях, Харкові та Білій Церкві. Влучали вони і в будівлі синагог, всередині яких на момент обстрілу знаходились сотні євреїв. Про тези Росії про «денацифікацію» і «боротьбу з нацистами» в Україні, злочини російських сил, а також позицію Ізраїлю щодо війни в Україні, Голос Америки поговорив із Головним рабином України Моше Реувеном Асманом