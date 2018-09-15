У Google готові прив'язувати пошукові запити до телефонів користувачів у Китаї

... прототип пошуковика прив'язує мобільний додаток на Android смартфоні користувача до його телефонного номера. Таким чином пошукові запити конкретного аборонена дуже легко відстежити

Компанія Google розробила прототип пошуковика із вбудованою цензурою для Китаю. Пошуковик прив'язує запити користувачів до їхніх телефонних номерів і тим самим спрощує уряду КНР стеження за запитами, які люди роблять в Інтернеті. Про це повідомив авторитетний сайт розслідувань The Intercept.

Пошуковик під робочою назвою Dragonfly розроблений для Android-пристроїв і буде видаляти суперечливі, на думку керівної у Китаї комуністичної партії, результати пошуку: інформацію про політичних дисидентів, свободу слова, демократію, права людини та мирні протести.

Видання The Intercept відзначає, що Google склав перелік заборонених термінів, до яких входять словосполучення "права людини", "студентські протести" та "Нобелівська премія" китайською мовою.

Як відзначає видання, правозахисні організації розкритикували пошуковик Dragonfly за те, що його робота буде співучастю Google в порушенні прав людини. Правозахисники висловили побоювання, що, окрім цензури, дані, які Google зберігає на території Китаю, можуть стати доступними владі Китаю, яка регулярно переслідує політичних активістів та журналістів.

The Intercept відзначає, що Google відмовляється публічно коментувати занепокоєння щодо планів уряду Китаю відносно цензури

Джерела видання повідомили, що прототип пошуковика прив'язує мобільний додаток на Android-смартфоні користувача до його телефонного номера. Таким чином, пошукові запити конкретного абонента дуже легко відстежити, і будь-який користувач, який шукає інформацію, заборонену урядом, потенційно може бути допитаний або заарештований, якщо агенції безпеки отримають доступ до даних Google.

Така можливість викликає особливе занепокоєння з огляду на те, що пошуковик має бути спільним проектом Google з компанією, яка базується на території КНР. Повідомляється, що співробітники проекту матимуть змогу оновлювати базу заборонених термінів.

The Intercept відзначає, що Google відмовляється публічно коментувати занепокоєння щодо планів уряду Китаю стосовно цензури і не надав виданню коментарів для статті. Компанія також ігнорує запити американських законодавців, правозахисників та журналістів.

Видання повідомило, що один із провідних учених компанії Google звільнився на знак протесту проти "зради цінностей" у Китаї.