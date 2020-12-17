Проти компанії Гугл позиваються штати та уряд США за звинуваченням в "монополії" та "антиконкурентній поведінці"

Техас та ще дев'ять штатів США подали позов проти компанії Google, яку звинувачують в антиконкурентній поведінці. Про це повідомив генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон у відеозверненні, яке опубліковане у Твітері від 16 грудня.

За словами Пакстона, Google використовує свою «монопольну владу», щоб контролювати ціни на онлайн-рекламу, фіксувати становище на ринку на свою користь та усувати конкурентів.

«Цей інтернет-Голіаф використав свою владу, щоб маніпулювати на ринку, знищити конкуренцію та нашкодити вам, споживачам», – заявив прокурор.

У позові також мовиться, що Google нібито фальсифікував рекламні аукціони та уклав незаконну угоду з Facebook, щоб уникнути конкуренції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Google відкидає звинувачення і називає претензії Пакстона «необґрунтованими». Компанія пояснила, що ціни на інтернет-рекламу впали за останнє десятиліття, назвавши це однією з «ознак висококонкурентної галузі». Компанія запевняє, що рішуче захищатиме себе в суді.

Програмне забезпечення Google визначає, які результати відображати, коли користувач надсилає запит, і яка реклама відображається. Раніше інші інтернет-компанії, такі як Amazon, скаржилися, що Google надає перевагу власним пропозиціям, коли споживачі використовують її пошукову систему.

За перші дев’ять місяців цього року обсяг продажів реклами Google склав майже 101 мільярд доларів, що становить 86% загального доходу.

Позов вимагає від Google виплатити великий штраф та передати прибуток від реклами в Інтернеті.

У жовтні американський уряд подав позов, в якому звинуватив Google у збереженні «незаконної монополії» на пошук та рекламу в Інтернеті.

Це найбільша антимонопольна справа в країні за останні десятиліття, яка може призвести до розпаду компанії. Google назвав позов Міністерства юстиції «глибоко помилковим».

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