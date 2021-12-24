Горбачов коментує розширення НАТО. Ось, що він казав про це у минулому

Останній лідер СРСР Михайло Горбачов заявив, що після розпаду Радянського Союзу, США "вдарила в голову зверхність", що спричинило ідею розширення НАТО і призвело до забуття принципів колективної безпеки.

"Як у такому становищі розраховувати на рівноправні відносини із США, із Заходом?" - запитав Горбачов в інтерв'ю інформагентству РІА Новини, яке цитують численні західні ЗМІ.

"Це перше. Друге, і не менш важливе, це тріумфаторські настрої на Заході, особливо у США, – продовжував він. - Їм вдарила в голову зверхність, самовпевненість. Оголосили перемогу у Холодній війні. Адже ми разом витягували світ із конфронтації, з ядерних перегонів. Ні, переможці вирішили будувати нову імперію. Звідси вийшла ідея розширення НАТО".

Тема буцімто наданих СРСР усних гарантій щодо нерозширення НАТО, або ж їх відсутності активно обговорюється на тлі накопичення військ Росії на кордоні України та загрози наступу Росії. Президент Росії наполягає на недопустимості для Москви розширення НАТО, вступу України до Альянсу, посилаючись при цьому на буцімто невиконані усні гарантії дані у минулому. У НАТО надання таких гарантій у будь-якій формі заперечили.

Між тим сам Горбачов, за повідомленнями ЗМІ, у минулому інакше висловлювався щодо даного питання.

У 2009 він заявив німецькому виданню Bild, що отримував запевнення від канцлера Німеччини Гельмута Коля та державного секретаря США Джеймса Бейкера, що НАТО і на сантиметр не посунеться на схід. За словами Горбачова, пише видання, американці не дотримались обіцянки, що призвело до втрати росіянами довіри до обіцянок Заходу.

Натомість у 2014, пише Zeit Online, Горбачов заявив, що у ході переговорів щодо Німеччини у 1990-му році питання нерозширення НАТО не піднімалось.

Коментуючи останню за часом заяву Горбачова щодо розширення НАТО, дослідник Віджай Прашад порадив екс-очільнику СРСР задуматись над власною роллю у "капітуляції".

Раніше американський експерт з кібербезпеки Дмитро Альперович вказав, що розширення НАТО було і лишається неприйнятним для будь-якого російського лідера "Путіна, Єльцина, Горбачова, чи навіть когось подібного Навальному і розглядається як загроза існуванню".

У статті використано матеріали Bild, Zeit.

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