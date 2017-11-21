Військовий хакер з Ірану крав матеріали "Гри престолів", шантажував канал НВО - Мін'юст США

Нехай хакери ... знають - навіть, якщо вони ховаються за клавіатурою у далеких від США країнах - зима зрештою прийде

Іранському хакеру Бегзаду Месрі (Behzad Mesri) висунуто звинувачення за участь у схемі з незаконного доступу до комп'ютерних систем американського каналу НВО, крадіжки даних та отримання 6 мільйонів доларів США у криптовалюті біткойн від НВО погрозами поширити викрадений контент. Про це йдеться у офіційній заяві Міністерства юстиції США оприлюдненій у вівторок 21-го листопада.

Повідомляється, що Мерсі зрештою оприлюднив в Інтернет викрадені дані, включно з конфіденційною інформацією про майбутні серії популярних серіалів, "Гри престолів" та відео файлів, які містили неопубліковані епізоди інших серіалів створених каналом НВО.

"Нехай хакери, які випробовують, наскільки ми віддані захисту інтелектуальної власності, знають - навіть, якщо вони ховаються за клавіатурою у далеких від США країнах - зима зрештою прийде", - заявив з приводу висунення звинувачень Джун Кім (Joon Kim), в.о. прокурора Мангеттена.

У певний час Месрі був членом іранської хакерської групи Turk Black Hat security team і, у якості її члена, здійснив сотні дефейсів сайтів під псевдонімом “Skote Vahshat” у США та інших країнах

Серед іншого, Месрі вдалося викрасти конфіденційні відео файли з неопублікованими епізодами оригінальних телевізійних програм каналу HBO - “Barry”, “Ballers”, “Curb Your Enthusiasm”, “Room 104”, “The Deuce”; сценарії та резюме сюжетів неопублікованих програм, включно з епізодами "Гри престолів"; конфіденційну контактну інформацію про акторів та зйомочні групи; імейли принаймні одного співробітника HBO; фінансові документи; дані доступу до сторінок каналу HBO у соціальних мережах.

Месрі висунуто звинувачення за численними статтями, які можуть потягнути тривали ув'язнення.

Документ серед іншого відзначає, що 29-річний Месрі знаходиться в Ірані і раніше працював в інтересах іранських військових, здійснюючи кібератаки на комп'ютерні мережі військових, програмне забезпечення ядерних електростанцій та інфраструктуру Ізраїлю.

"У певний час Месрі був членом іранської хакерської групи Turk Black Hat security team і, у якості її члена, здійснив сотні дефейсів сайтів під псевдонімом “Skote Vahshat” у США та інших країнах", - відзначає заява на сайті Мін'юсту США.

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