Посольство США в Україні поширило інструкції щодо лотереї "зелена картка" на 2023 рік українською

Посольство США в Україні поширило інструкції щодо лотереї "зелена картка" (Green Card) на 2023 рік українською.

"Особи, які відбираються програмою (переможці), повинні відповідати простим, але жорстким критеріям відбору для того, щоб мати можливість отримати диверсифікаційну імміграційну візу США", - зазначено у документі.

Інструкція нагадує, що до участі у лотереї у 2023 році не будуть допущені вихідці з країн, із яких до США за попередні 5 років іммігрувало понад 50 тисяч чоловік. Україна до цього переліку не входить, а отже українці можуть брати участь у лотереї.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, із початком нового фіскального року уряд США офіційно відкрив програму розіграшу Green Card, але тисячі переможців з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн потерпають через затримки із обробкою і втрачають надію на нове життя в Америці.

У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям із країн, де більшість становлять мусульмани, прибувати до США. Потім, у березні 2020 року, Трамп закрив консульства по всьому світу на тлі пандемії коронавірусу. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.

В результаті тисячі переможців візової лотереї втратили можливість прибути до США. Згідно з урядовими документами, коли консульства США почали відкриватись влітку 2020 року, чиновники отримали наказ обробляти диверсифікаційні візи в останню чергу.

У матеріалі використано джерела: Twitter-сторінка посольства США в Україні

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