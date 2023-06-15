Гроссі на ЗАЕС оцінив рівень води, необхідної для охолодження реакторів

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС після того, як напередодні візит відкладали з питань безпеки, та заявив про низку заходів для стабілізації ситуації.

Як повідомляє Reuters, Гроссі запевнив, що інспектори МАГАТЕ залишаться на станції. Натомість перспектива підписання спільних документів з безпеки між Росією та Україною і надалі залишається "нереалістичною", поки сторони воюють.

Associated Press цитує також заяву Гроссі про те, що атомна електростанція опинилася в "небезпечній ситуації".

З посиланням на російську агенцію РІА Reuters цитує заяву Гроссі, що рівень води, необхідної для охолодження реакторів ЗАЕС, зараз залишається достатнім.

Як повідомляв Голос Америки, Рафаель Гроссі привіз в Україну програму з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Агенція АР нагадує, що ЗАЕС неодноразово потрапляла під обстріли, відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року та незабаром окупувала станцію.

За даними українських ЗМІ, у регіоні неподалік Запоріжжя наразі тримають активні бойові дії, пов'язані з контрнаступом ЗСУ.

Раніше французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки повідомляв, що водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого.

У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції" мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.

"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - писали французькі фахівці з ядерної безпеки.