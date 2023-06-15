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- Голос Америки
Гроссі на ЗАЕС оцінив рівень води, необхідної для охолодження реакторів
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС після того, як напередодні візит відкладали з питань безпеки, та заявив про низку заходів для стабілізації ситуації.
Як повідомляє Reuters, Гроссі запевнив, що інспектори МАГАТЕ залишаться на станції. Натомість перспектива підписання спільних документів з безпеки між Росією та Україною і надалі залишається "нереалістичною", поки сторони воюють.
Associated Press цитує також заяву Гроссі про те, що атомна електростанція опинилася в "небезпечній ситуації".
З посиланням на російську агенцію РІА Reuters цитує заяву Гроссі, що рівень води, необхідної для охолодження реакторів ЗАЕС, зараз залишається достатнім.
Як повідомляв Голос Америки, Рафаель Гроссі привіз в Україну програму з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Агенція АР нагадує, що ЗАЕС неодноразово потрапляла під обстріли, відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року та незабаром окупувала станцію.
За даними українських ЗМІ, у регіоні неподалік Запоріжжя наразі тримають активні бойові дії, пов'язані з контрнаступом ЗСУ.
Раніше французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки повідомляв, що водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого.
У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції" мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.
"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - писали французькі фахівці з ядерної безпеки.
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Законодавці США закликають конфіскувати та передати Україні активи РФ
В Конгресі США повторно зареєстрували законопроект про "Відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO Act- The Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity).
"Це спосіб відбудувати Україну використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків США, а також показавши нашим союзникам, що це можливо", - йдеться у поясненні наданому українській службі Голосу Америки від офісу співавтора законопроекту, республіканця, Джима Ріша.
Документ має надати америкаському президенту дозвіл та повноваження конфіскувати заморожені російські активи в межах Сполучених Штатів і допоможе швидко передавати ці кошти в Україну, йдеться у поясненні. Також в тексті законопроекту наголошується, що згідно із міжнародним правом використання суверенних активів Росії для компенсації збитків України є законним та належним засобом.
Законопроект покликаний досягнути таких основних цілей, пояснюють законодавці:
- Надає президенту США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх на допомогу та відбудову України.
- Забороняє передавати кошти російським організаціям, які перебувають під санкціями, доки Росія не вийде з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.
- Доручає президенту США співпрацювати з союзниками та партнерами для створення міжнародного компенсаційного механізму для передачі конфіскованих або заморожених російських суверенних активів для допомоги Україні.
- Надає Управлінню з координації санкцій Держдепартаменту додаткові ресурси для роботи з партнерами та союзниками за кордоном для конфіскації додаткових російських суверенних активів в інших країнах.
- Гарантує, що Путін, а не платники податків США, сплатить рахунки за шкоду, завдану неспровокованим вторгненням Росії в Україну.
Документ одночасно зареєстрували як у Сенаті, так і в Палаті Представників.
Співавторами у Сенаті виступили сенатор Джим Ріш від штату Айдахо та сенатор Шелдон Вайтхаус від штату Род-Айленд, а в Палаті Представників конгресмен Майкл Маккол від штату Техас, конгресвумен Марсі Каптур від Огайо, Джо Вілсон від Південної Кароліни, Стів Коен від Теннессі, Томас Кін від Нью-Джерсі, Майк Квіглі від Іллінойсу та Браян Фіцпатрік від Пенсильванії.
Нагадаємо, що під час слухань в Комітеті з фінансових послуг Палати Представників, у вівторок 13го червня, міністерка фінансів США Дженет Єллен зауважила, що "більшість із понад 300 мільярдів доларів іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".
Дивіться також: Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі.
- Голос Америки
"Рамштайн" у Брюсселі: основні підсумки про озброєння для України
Союзники Україні виявляють єдність та рішучість у підтримці української оборони перед лицем російської агресії, заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін за результатами засідання Контактної групи з оборони України в форматі “Рамштайн” 15 червня у Брюсселі.
“Ми впевнені, що ця група з оборони дала Україні спроможності, необхідні для успіху. І ми знаємо, що воля українського народу продовжуватиме резонувати далеко за межами її кордонів, вона резонуватиме по всьому світу”, – сказав Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.
Остін заявив, що союзники дбають як про забезпечення нагальних потреб України, так і реагують на мінливу ситуацію на полі бою і підтримують довгострокову обороноздатність України.
Зокрема щодо забезпечення України технікою, каже очільник оборонного відомства США, важливо “переконатися, що українці мають можливості відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, коли можливо, - і відправити назад на передову”.
“Це - війна. Тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох боків” – зауважив Остін. Тому, за його словами, важливо, щоб союзники мали можливості продовжувати надсилати техніку.
“Бойові пошкодження будуть і надалі. Я думаю, що росіяни показали нам ті ж самі 5 одиниць техніки десь тисячу разів із десяти різних ракурсів. Але, якщо відверто, українці досі мають багато бойових спроможностей”, - додав очільник Пентагону.
Щодо ситуації на полі бою в Україні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі своєю чергою навів слова українського президента Володимира Зеленського про початок контрнаступу, але відзначив, що “ще надто рано робити якісь остаточні оцінки”.
“Але я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і стійкість, щоб систематично відвойовувати свою територію. Ми говорили, що війна динамічна. Це змагання волі - воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть”, - додав Міллі.
Остін подякував Нідерландам та Данії, а також Німеччині і Польщі, які координують зусилля Контактної групи з оборони України в навчанні українських пілотів на літаках четвертого покоління та наданні і обслуговуванні танків Leopard - ініціативи, які, за заявою посадовця, відповідають на зміни в ситуації на полі бою.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard, зазначив голова оборонного відомства США.
Натомість Олексій Резніков, міністр оборони України повідомив: “Сьогодні ми отримали від наших партнерів запевнення про початок навчання і разом розбудовуватимемо цей консорціум винищувачів. Ми почнемо це з F-16, з Нідерланди та Данія як лідерів, приєднаються також інші країни. Крім того, ми почули гарні новини від наших шведських партнерів також про те, що ми матимемо можливість випробувати - просто спробувати - також їхні можливості”.
Твітуючи про завершення роботи Контактної групи, Ллойд Остін написав: "Продемонстровано єдність і рішучість, які характерні для цієї групи з тих пір, як я скликав нашу першу зустріч".
Сьогодні міноборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США нададуть Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найбільш нагальні потреби ППО, оскільки Росія продовжує використовувати ракети та безпілотники для атак на українські міста.
"Ініціатива передбачає постачання сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів", - йдеться в заяві.
- Голос Америки
Зеленський просить Швейцарію надати дозвіл на реекспорт зброї
Президент України Володимир Зеленський дистанційно, через відеозв’язок звернувся до парламенту Швейцарії, зокрема з проханням про дозвіл на реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.
“Я знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. Я хочу, щоб кожен учасник і учасниця дискусії пам’ятали один факт: ми просимо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру”, - цитує Зеленського видання Deutsche Welle.
Раніше з таким закликом до Швейцарії зверталися також Німеччина, Іспанія та Данія.
Як повідомляв Голос Америки, Німеччина, попри попередні відмови, сподівається таки отримати дозвіл на передачу Україні озброєння швейцарського виробництва. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що у Німеччині пильно стежать за відповідними дебатами у Швейцарії і "сподіваються, що там щось станеться”.
Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет, не надає зброю і не дозволяє реекспорт зброї швейцарського виробництва з інших країн. За інформацією CNN, президент Швейцарії Ален Берсе у квітні цього року заявив, що від Швейцарії “не можна вимагати порушення власних законів”.
Deutsche Welle також нагадує, що Зеленський став першим іноземним президентом, що виступив перед парламентом Швейцарії з відеозверненням. З 1970 року перед Федеральними зборами країни виступали лише 28 запрошених спікерів, зокрема президенти іноземних держав та представники міжнародних організацій. Але ще ніколи раніше іноземний президент не виступав тут у форматі віртуального звернення.
- Карла Бебб
- Голос Америки
Голос Америки зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де проходить засідання Контактної групи з питань оборони України. Відео
Перше засідання Контактної групи з питань оборони України з початку контрнаступу України – зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі журналістка Голосу Америки Карла Бабб.
- Голос Америки
Підготовка українців на F-16 може розпочатись уже влітку за участі близько 20 пілотів ЗСУ
Підготовка українців на F-16 ймовірно розпочнеться влітку за участі близько 20 українських пілотів. Про це з посиланням на високопосадовців США повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бабб.
Нідерланди заявили, що створюють навчальний центр у Східній Європі. Офіційні особи кажуть, що також Данія розглядає можливість проведення деяких тренінгів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні "термінові засоби", необхідні для боротьби з російською агресією. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у четвер на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
Остін також подякував Нідерландам і Данії, Німеччині та Польщі за те, що вони очолили коаліцію допомоги Україні: "Ми аплодуємо керівництву, яке взяло участь у створенні двох коаліцій: одна для тренування на винищувачах, а інша - постачання та обслуговування танків Leopard".
Також генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що західна допомога Україні приносить результати на полі бою: "Ми не бачимо від президента Путіна, від Росії жодних ознак, що вони готуються до миру чи якихось справжніх переговорів. Але водночас ми знаємо - що більше території зможе відвоювати Україна в цьому контрнаступі, то міцнішими будуть її позиції за столом переговорів".
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