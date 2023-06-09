Гроссі анонсував, що наступного тижня презентує Зеленському план допомоги від МАГАТЕ 

Директор Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі анонсував, що наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС в Україні та запропонує президенту Зеленському план із допомоги.

Відповідне відеозвернення очільник МАГАТЕ оприлюднив на своїй Twitter-сторінці.

“Сьогодні я запускаю програму із допомоги Україні у відповідь на затоплення внаслідок руйнування греблі у Новій Каховці, у відповідь на запит президента Зеленського про міжнародну допомогу. У наступні дні я очолю місію з візитом в Україну, зокрема, на Запорізьку АЕС, якої це торкнулося. І я презентую цей новий план із допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському”, - заявив гендиректор МАГАТЕ.

На сайті МАГАТЕ мовиться, що Рафаель Гроссі відвідає Україну наступного тижня.

За словами Гроссі, місія МАГАТЕ має намір оцінити наслідки від затоплення території.

“Через використання ядерних технологій ми визначимо ефект на переміщення води, на здоров'я людей, на управління землею та водою, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури”, - сказав у відеозверненні Гроссі. Він завершив відео словами, що Україна “може розраховувати на нашу допомогу зараз і в час довгострокових наслідків цієї катастрофи”.

Після руйнування Каховської дамби президент України Володимир Зеленський критикував ООН та працівників Червоного Хреста за те, що не відреагували оперативно на катастрофу в Україні.