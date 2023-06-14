Візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі на Запорізьку АЕС затримується, через небезпеку в регіоні - ЗМІ  

Спроби інших зазнавали невдачі, але тепер шість лідерів африканських країн прямують до Москви та Києва, щоб спробувати вирішити російсько-український конфлікт. За даними Brazzaville Foundation, які наводять ЗМІ, делегація прибуде до Києва в п'ятницю, а в суботу буде в Москві.

Південну Африку, яка очолює делегацію, звинувачують у прихильності до Росії, незважаючи на її офіційно нейтральну позицію щодо війни.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса очолює делегацію, до якої також входять глави держав Замбії, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Країни зайняли різні позиції щодо війни: Південна Африка, Уганда та Республіка Конго утрималися під час голосування за резолюцію Організації Об’єднаних Націй на початку цього року, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році та вимагала від неї вивести свої війська.

За резолюцію проголосували Замбія та Єгипет, а Сенегал не брав участі.

Прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що поїздка делегації відбудеться "незабаром", хоча точні дати не були оприлюднені з міркувань безпеки.

"Ми очікуємо, що найближчим часом делегація глав африканських держав відправиться як в Україну, так і в Росію", - сказав він.

Південну Африку критикували на Заході за теплі стосунки з Москвою — раніше цього року вона приймала російські військові кораблі для спільних військових навчань, а минулого місяця посол США в Південній Африці звинуватив країну в постачанні зброї Росії.

Південна Африка заперечує звинувачення в тому, що зброю таємно завантажили на російське судно Lady R в Кейптауні наприкінці минулого року, але суперечка призвела до напруження відносин з Вашингтоном.

Цього тижня група законодавців США підняла питання про те, чи має Південна Африка все ще мати торговельні пільги, а провідні південноафриканські бізнес-лідери також попередили, що країна може поплатитися економічно за свою позицію, а ризик введення санкцій зростає.

Стівен Грузд, аналітик Південноафриканського інституту міжнародних відносин, каже, що важко передбачити, чи матиме значення місія з шести керівників.

Оскільки тривають бої, він каже, час для переговорів ще не настав, але додає, що слід вітати будь-які спроби миру.

"Можливо таким чином Південна Африка намагається відвернути увагу від скандалу з Lady R про те, що ПАР нібито відправила Росії зброю, але, гадаю, є щире бажання змінити ситуацію", - сказав Грузд.

Президент Росії Путін привітав місію африканських лідерів, як і Україна. Але на прес-конференції минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що деякі речі не підлягають обговоренню.

"Будь-яка мирна ініціатива повинна поважати територіальну цілісність України, вона не повинна означати, навіть між рядками, будь-яку здачу української території Росії. По-друге, будь-який мирний план не повинен призводити до заморожування конфлікту", – сказав Кулеба.

Рамафоса — досвідчений переговірник, який відіграв важливу роль у переговорах, які поклали край апартеїду. Але поки що мирні плани, запропоновані іншими країнами, включаючи Китай, провалилися, і критики скептично ставляться до того, що місія африканських лідерів досягне результату.

Тим часом уряд Південної Африки все ще обмірковує, що робити щодо майбутнього саміту групи країн БРІКС у Йоганнесбурзі, на який запрошено Путіна.

Через те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського лідера, Південна Африка буде змушена його заарештувати, і є повідомлення, що країна шукає вихід через внесення змін до угоди з МКС.

Південна Африка спростувала припущення, що розглядає можливість повного перенесення саміту.