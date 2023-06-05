Гроссі звітує про дипломатичні успіхи на Запорізькій АЕС. Експерти не поділяють оптимізму

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його агенція “зробила кроки у правильному напрямку”, щоб запобігти ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. Про це він сказав, виступаючи перед Радою директорів МАГАТЕ.

"Я думаю, що ми отримали дуже хорошу підтримку в цьому питанні. Місія МАГАТЕ у Запоріжжі стежить за цим. Ми сподіваємося продовжувати нашу роботу до повної стабілізації ситуації там. Це ще не кінець. Я продовжу спілкуватись з усіма сторонами з дипломатичних та технічних питань. І ми сподіваємося розраховувати на вашу повну підтримку в цьому”, - сказав Гроссі, виступаючи перед Радою директорів агенції.

Менш оптимістичний щодо місії МАГАТЕ в Запоріжжі професор Гарвардського Університету Сергій Плохій, автор кількох книг про ядерні загрози, зокрема "Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи", "Ядерна дурість: кубинська ракетна криза", "Атоми й попіл: глобальна історія атомних катастроф".

В інтерв'ю “Голосу Америки” він розповів про залежність МАГАТЕ від голосу Росії в ООН та про застарілі міжнародні угоди щодо ядерної безпеки.

“Вони не роблять достатньо, і вони це прекрасно розуміють. Питання не до Гроссі, проблема в тому, що ми як міжнародна громада не готові мати справу з подібними кризами. Міжнародні угоди, які це регулюють, не працюють. Ті, що є, вони були підписані ще в 60-х роках”, - зазначив професор Плохій.

“МАГАТЕ - це агенція, яка є органом ООН. А Росія - постійний член Ради Безпеки ООН, а це означає, що вибори генсека ООН, зарплати людей, які працюють в агенціях, залежать, зокрема, і від доброї волі Росії. То ж структурно, юридично, інституційно ми не готові мати справу з кризою, яка може розвинутися навколо Запоріжжя”, - сказав професор Гарварду Плохій.

Про те, що зусилля МАГАТЕ з демілітаризації зони навколо ЗАЕС "нікуди не привели", сказав також напередодні американський дипломат, перший посол США в Україні Роман Попадюк під час модерування конференції у Manor College, що у Дженкінтаун, Пенсильванія. Попадюк додав, що Україна не може відповідати на вогонь Росії з АЕС через побоювання спричинити "радіоактивний витік".

Минулого тижня під час засідання Ради Безпеки ООН Рафаель Гроссі представив п’ять принципів, які, на його думку, допоможуть запобігти ядерній аварії на Запорізькій АЕС.

1 червня глава російської державної компанії "Росатом" заявив, що високо цінує роботу глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо захисту Запорізької АЕС.

Посол України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що Україна вважає єдиним способом убезпечити Запорізьку АЕС - це повернути її під контроль України за участі інспекторів МАГАТЕ. До принципів, які Гроссі виголосив на Раді Безпеки, Кислиця додав демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС.

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