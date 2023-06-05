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Гроссі звітує про дипломатичні успіхи на Запорізькій АЕС. Експерти не поділяють оптимізму
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його агенція “зробила кроки у правильному напрямку”, щоб запобігти ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. Про це він сказав, виступаючи перед Радою директорів МАГАТЕ.
"Я думаю, що ми отримали дуже хорошу підтримку в цьому питанні. Місія МАГАТЕ у Запоріжжі стежить за цим. Ми сподіваємося продовжувати нашу роботу до повної стабілізації ситуації там. Це ще не кінець. Я продовжу спілкуватись з усіма сторонами з дипломатичних та технічних питань. І ми сподіваємося розраховувати на вашу повну підтримку в цьому”, - сказав Гроссі, виступаючи перед Радою директорів агенції.
Менш оптимістичний щодо місії МАГАТЕ в Запоріжжі професор Гарвардського Університету Сергій Плохій, автор кількох книг про ядерні загрози, зокрема "Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи", "Ядерна дурість: кубинська ракетна криза", "Атоми й попіл: глобальна історія атомних катастроф".
В інтерв'ю “Голосу Америки” він розповів про залежність МАГАТЕ від голосу Росії в ООН та про застарілі міжнародні угоди щодо ядерної безпеки.
“Вони не роблять достатньо, і вони це прекрасно розуміють. Питання не до Гроссі, проблема в тому, що ми як міжнародна громада не готові мати справу з подібними кризами. Міжнародні угоди, які це регулюють, не працюють. Ті, що є, вони були підписані ще в 60-х роках”, - зазначив професор Плохій.
“МАГАТЕ - це агенція, яка є органом ООН. А Росія - постійний член Ради Безпеки ООН, а це означає, що вибори генсека ООН, зарплати людей, які працюють в агенціях, залежать, зокрема, і від доброї волі Росії. То ж структурно, юридично, інституційно ми не готові мати справу з кризою, яка може розвинутися навколо Запоріжжя”, - сказав професор Гарварду Плохій.
Про те, що зусилля МАГАТЕ з демілітаризації зони навколо ЗАЕС "нікуди не привели", сказав також напередодні американський дипломат, перший посол США в Україні Роман Попадюк під час модерування конференції у Manor College, що у Дженкінтаун, Пенсильванія. Попадюк додав, що Україна не може відповідати на вогонь Росії з АЕС через побоювання спричинити "радіоактивний витік".
Минулого тижня під час засідання Ради Безпеки ООН Рафаель Гроссі представив п’ять принципів, які, на його думку, допоможуть запобігти ядерній аварії на Запорізькій АЕС.
1 червня глава російської державної компанії "Росатом" заявив, що високо цінує роботу глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо захисту Запорізької АЕС.
Посол України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що Україна вважає єдиним способом убезпечити Запорізьку АЕС - це повернути її під контроль України за участі інспекторів МАГАТЕ. До принципів, які Гроссі виголосив на Раді Безпеки, Кислиця додав демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС.
Дивіться також: Сергій Плохій про роль України у світі, ядерні загрози та можливі сценарії для Москви
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- Голос Америки
Саудівська Аравія сплачує ціну за російське вторгнення до України, каже аналітик Тімоті Еш
Найбільший нафтовий експортер світу Саудівська Аравія, оголосила про одноосібне скорочення видобутку нафти починаючи з липня. Рішення було прийняте попри те, що в неділю нафтовий картель ОПЕК та його партнери, включаючи Росію, оголосили, що не будуть змінювати плани щодо видобутку.
Рішення Саудівської Аравії вимушене, переконує британський аналітик Тімоті Еш з компанії BlueBay в серії твітів. Він вважає - країна змушена скорочувати видобуток, щоб компенсувати вплив російського вторгнення до України, через яке попит на нафту в світі впав.
Еш побачив ознаки напруги у відносинах між Саудівською Аравією та Росією на засіданні ОПЕК: "Саудівська Аравія хоче отримати більш чітку інформацію від Росії щодо обсягів, і це означає тертя між ними всередині ОПЕК+".
На напругу у перемовинах щодо нафти між Саудівською Аравією та Росією вказує і Wall Street Journal. На засіданні ОПЕК+ в неділю розбіжності стали більш очевидними, адже Росія постачає на ринок величезні обсяги дешевої нафти, що руйнує намагання Саудівської Аравії підняти ціни.
У виданні вважають, зростання світових цін на нафту у відповідь на рішення Саудівської Аравії, буде короткостроковим.
А от видання The Insider побачило в рішенні Саудівської Аравії узгоджену з Росією позицію, покликану викликати зростання цін на нафту. Зростання цін на нафту, вважає видання, може засмутити Сполучені Штати.
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Саудівську Аравію 6-8 червня. Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що візит Блінкена допоможе розвивати відносини США та Саудівської Аравії. "Не значить, що ми завжди погоджуємося із саудитами про все, або що вони з нами в усьому погоджуються. У нас є різні точки зору", - заявив Кірбі.
Остін про контрнаступ: «Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати». Відео
«Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території. Їм доводиться захищатися на досить значній території. Вони, напевно, не можуть бути сильними, у кожному місці. Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Глава Пентагону прокоментував здатність ЗСУ прорвати "глибоку оборону" росіян при контрнаступі
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західну військову допомогу Україна має використовувати суто "для захисту власної суверенної території".
"Щодо використання нашого обладнання для наступальних операцій на Росію, звісно, ми б заохочували їх цього не робити. А щодо нашої здатності відстежувати та використовувати моніторинг, то ми продовжуємо прогресувати, з точки зору можливостей", - сказав Ллойд Остін.
За словами глави Пентагону, українці дозволяють американській стороні "отримати доступ до тих територій, до яких нам потрібно, і подивитися там, де нам потрібно".
"Ми, звичайно, будемо підтримувати позицію, що обладнання, яке ми надаємо, призначене для захисту їхньої суверенної території, і знову ж таки, ми продовжуватимемо вдосконалювати наші можливості з моніторингу кінцевого використання", - додав міністр оборони США.
Напередодні росіяни заявили, що їм вдалося зірвати великий наступ ЗСУ в Донецькому регіоні. В Україні відкинули ці повідомлення. Міністр оборони США заявив, що залишить за українцями можливість описувати свої військові операції.
"З точки зору опису будь-яких потенційних українських операцій, я б скерував це питання до українського керівництва. Я впевнений, що вони в потрібний момент розкажуть або пояснять, на якому саме етапі вони перебувають в питанні підготовки та виконання будь-якого запланованого наступу", - сказав Остін під час прес-конференції у Нью-Делі, в понеділок, 5 червня.
Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їхЛлойд Остін
Коментуючи "глибоку оборону" росіян, з якою можуть зіткнутися військові ЗСУ під час контрнаступу, глава Пентагону сказав, що українці можуть знайти там слабкі місця.
"Ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо. У деяких випадках це досить значна підготовка. Але, знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, вони, напевно, не можуть бути сильними у кожному місці. Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їх", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, аби ми забезпечили їх навчанням, платформами та можливостями, щоб вони могли успішно прорватися та маневрувати", - додав глава Пентагону.
- Голос Америки
Перемога України - в інтересах США та американської національної безпеки – Ніккі Гейлі
Ніккі Гейлі, претендентка в кандидати у президенти від Республіканської партії США на перегонах 2024 року заявила, що США повинні продовжувати допомагати Україні у війні проти РФ. Її заяви пролунали під час програми на каналі CNN у форматі зустрічі з виборцями в американському штаті Айова.
"Це більше, ніж Україна, це війна за свободу, і ми маємо перемогти. Росіяни порушили їхні свободи…Всі казали, що вони (українці – ред. ГА) протримаються 5 днів, але їхня пристрасність та воля штовхає їх уперед. Ми повинні зрозуміти, що перемога України – це перемога для нас всіх", - сказала Гейлі, відповідаючи на питання, чому США повинні допомагати Україні.
Гейлі назвала Путіна тираном та додала, що якщо Росія вторгнеться в Польщу та країни Балтії, це означатиме світову війну.
"Це про попередження війни. Як попередити війну? Це не те, що ми дамо готівку Україні чи дислокуємо наших солдат в Україну. Ми повинні працювати з нашими союзниками, щоб дати їм (українцям – ред. ГА) обладнання, боєприпаси для перемоги. Тому що коли Україна переможе, це надішле сигнал Китаю щодо Тайваню, це надішле сигнал Ірану, який хоче створити ядерну бомбу, надішле сигнал Північній Кореї, яка випробовує балістичні ракети. Це надішле сигнал Росії, що все скінчено", - сказала Гейлі.
Вона додала, що війна скінчилась би за день, якщо РФ вивела свої війська. Натомість, якщо Україна відступить, ми матимемо світову війну, попередила Гейлі.
Політикиня також розкритикувала позицію щодо війни Росії проти України своїх суперників на кандидатуру від Республіканської партії колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса.
Як повідомляв Голос Америки, Десантіс раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», щоправда пізніше він сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він в інтерв’ю для телепрограми «Пірс Морґан без цензури». Вторгнення Росії в Україну Десантіс назвав великим прорахунком Путіна, який дорого коштуватиме. Десантіс підкреслив, що російський президент «ворожий до США», і заявив, що Путіна треба притягати до відповідальності за злочини війни в Україні.
Інший претендент на посаду кандидата від республіканської партії Дональд Трамп у травні в програмі CNN сказав, що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.
Ніккі Гейлі назвала позиції своїх суперників щодо Росії помилковими. "Ми повинні зрозуміти, що це йдеться про більш глобальні речі. І коли вони говорять, що це територіальний конфлікт, це просто неправда. Говорити, що ми повинні залишатися нейтральними? Це у найкращих інтересах Америки та нашої національної безпеки, щоб Україна перемогла. Ми повинні зробити так, щоб це сталося та завершити це", - заявила Гейлі.
Очікується, що пізніше цього тижня про свій намір брати участь у президентських перегонах 2024 оголосять колишній віце-президент США Майк Пенс та губернатор Нью Джерзі Кріс Крісті.
Найімовірнішим претендентом на вибори від Демократичної партії називають чинного президента США Джо Байдена.
В матеріалі використані джерела CNN
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