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США: Законопроекти про іноземних агентів в Грузії загрожують європейському майбутньому країни
США вважають, що законопроекти в грузинському парламенті про іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи.
“Будь-хто, хто підтримає ці законопроекти, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії”, - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 2 березня.
Два законопроекти із загальною умовною назвою «Про іноземних агентів» внесли до парламенту Грузії 26 лютого. 2 березня два парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили їх у першому читанні.
“Запропоновані Грузією законопроекти про іноземних агентів серйозно загрожують євроатлантичному майбутньому Грузії та здатності грузинів реалізувати свої економічні, соціальні та інші прагнення. Я закликаю парламент Грузії скасувати запропоновані закони”, - написала у Twitter адміністраторка USAID Саманта Пауер.
Раніше представництво ООН в Грузії висловило стурбованість появою в грузинському парламенті законопроектів про іноземних агентів. У заяві відомства мовиться, що такі закони, в разі ухвалення, перешкоджатимуть роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також розвитку грузинської демократії.
“Законопроекти створюють ризики для поваги до свободи зібрань та вираження поглядів, права на участь у громадських справах, права на приватне життя та до заборони дискримінації. Відзначаючи поточне членство Грузії в Раді ООН з прав людини, ми заохочуємо парламент Грузії отримати правові висновки компетентних регіональних і міжнародних органів, розглянути думки цих органів щодо аналогічного законодавства та провести широкі, інклюзивні та змістовні консультації з широким колом зацікавлених сторін, яких може торкнутися потенційне ухвалення цих законопроектів”, - мовиться у заяві Представництва ООН у Грузії.
Занепокоєння можливими змінами в Грузії виславила і міжнародна правозахисна організація Freedom House.
“Ми приєднуємось до занепокоєнь багатьох представників міжнародної спільноти щодо того, що два законопроекти в Грузії про іноземних агентів, якщо їх ухвалить парламент, матимуть жахливий вплив на громадянське суспільство та ЗМІ. Ми закликаємо грузинську владу переглянути ці законопроекти”.
Законопроекти «Про прозорість іноземного впливу» та «Про реєстрацію іноземних агентів» у Грузії зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення. Законопроекти ініціювала проурядова фракція "Сила народу" за підтримки правлячої партії "Грузинська мрія".
Під час розгляду цих законопроектів у Тбілісі протестували кілька сотень активістів та депутатів від опозиційних партій. Між протестувальниками та правоохоронцями біля будівлі парламенту періодично виникали сутички, активісти називали провладних політиків "рабами Путіна", а їхні гасла були: "Ми втрачаємо Європу", "Ви - автори російських законів".
Депутати провладних сил Грузії запевняють, що законопроекти про іноземних агентів розроблені з урахуванням американського досвіду.
У статті використана інформація з матеріалів Радіо Свобода.
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- Голос Америки
Україна отримає від США портативні броньовані танкові мости для можливого контрнаступу – ЗМІ про деталі нового пакету військової допомоги
Новий пакет військової допомоги Україні від США вперше міститиме вісім броньованих машин, які можуть запускати мости для військових машин для перетину рік, канав чи інших заглибин.
Як повідомляв Голос Америки, США в п'ятницю оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. За інформацією держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет містить здебільшого боєприпаси до установок HIMARS, гаубиць та бойових машин Бредлі, наданих Україні від США раніше, а також включатимуть мости, що розкладаються з броньованих машин.
Так званий Armored Vehicle Launched Bridge – це портативний складний металевий міст, який перевозять на корпусі танка. Це зможе допомогти українським військам під час очікуваного наступу Росії та полегшити переправу через річки у процесі відвоювання окупованих територій, пише АР.
"Штурмові мости" є критично важливими саме для наступальних операцій, що свідчить про те, що США готують Україну до продовження повернення своєї території", – цитує Reuters Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника наземної війни в Лондонському Королівському інституті.
Транспортні мости та боєприпаси будуть отримані зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів США.
Включаючи цей останній пакет, США надали Україні понад 32 мільярди доларів військової допомоги, згідно з урядовою інформацією США.
У публікації використано матеріали Associated Press та Reuters.
Повернення Криму буде складовою перемоги України, - Екс-голова оборонного штабу Канади. Відео
“Протягом наступних шести місяців ми побачимо зміни, які визначатимуть, як піде війна. […] Я впевнений, що складова перемоги України у цій війні буде повернення Криму як частини незалежної України”, - наголосив генерал армії Канади у відставці та колишній голова канадського штабу оборони Рік Гільєр.
Лідери ЄС, правозахисники обурені 10-літнім вироком для білоруського нобелівського лауреата Біляцького
Лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловлюють своє обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. У п’ятницю суд у Білорусі визнав його та ще трьох членів правозахисної організації «Вясна» винними у фінансуванні протестів.
Європейський Союз назвав цей судовий процес «фальсифікацію» та «жорстокими репресіями», якими займається режим Олександра Лукашенка, який придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
Організація «Вясна», співзасновником якої є Біляцький, відіграла провідну роль у наданні юридичної та фінансової допомоги ув’язненим.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, сказав, що «лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький та його колеги були засуджені за політично мотивованими звинуваченнями».
«Вони мають бути негайно звільнені разом з усіма незаконно затриманими незалежними голосами Білорусі», – написав Боррель у Twitter.
Разом з Біляцьким вирок отримали і його колеги – Валентин Стефанович, який отримав дев’ять років та Володимир Лабкович – сім років.
Дмитро Соловйов, четвертий з групи «Вясна», отримав вісім років, але не був присутній у суді.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала суд над правозахисниками «фарсом».
«Мінський режим бореться з громадянським суспільством насильством і ув'язненням. Це така ж щоденна ганьба, як і підтримка Лукашенком війни (президента Росії Володимира) Путіна (в Україні)», – написала вона в Twitter.
60-річний Бяляцький був удостоєний Нобелівської премії в жовтні за свою роботу зі захисту прав людини та демократії в Білорусі, яку західні уряди називають «диктатурою».
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола написала у своїй заяві, що вона «приголомшена» засудженням лауреата Нобелівської премії миру та премії Сахарова, якою Олеся Біляцького нагородив Європейський парламент за правозахисну діяльність, до 10 років ув'язнення.
«Політично вмотивовані рішення щодо Біляцького та активістів руху «Вясна» – це наруга над правосуддям», – написала Мецола у Twitter.
«Я закликаю їх звільнити. Європарламент підтримує вільну Білорусь», – додала вона.
Очільниця американського агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що «репресивний режим Лукашенка продовжує намагатися змусити замовкнути тих, хто виступає за права людини та демократію».
«Біляцький і всі політичні в'язні мають бути звільнені», – написала Пауер у Twitter.
Українська правозахисниця, яка разом з Біляцьким отримала минулорічну Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук заявила, що «рішення суду є ганебним».
«Політичні мотиви цієї сфабрикованої справи очевидні. Чекаємо реакції міжнародної спільноти. Тим більше, що режим Лукашенка становить загрозу не лише власним громадянам, а й безпеці всього нашого регіону», – написала Матвійчук у Twitter.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у вигнанні, заявила, що Біляцького та трьох інших активістів засудили несправедливо, назвавши вирок суду «жахливим».
«Винесення вироку сьогодні активістам «Вясна», захисникам прав людини включно з лауреатом Нобелівської премії миру Олесем Біляцьким – просто жахливе. Олесь присвятив своє життя боротьбі проти тиранії. Він справжній герой Білорусі, і його шануватимуть ще довго після того, як про диктатора забудуть», – написала вона в Twitter.
Група «Вясна» у своєму Twitter навела слова білоруської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, яка сказала, що такі вироки «розчищають шлях до громадянської війни».
«Таке беззаконня, така відсутність будь-якого закону, будь-яких правил життя і суспільства. Це шлях до громадянської війни, і це найстрашніше», – цитують у Twitter слова Алексієвич представники групи «Вясна».
Керівниця Норвезького Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен назвала засудження Біляцького політично мотивованою "трагедією".
«Справа, вирок проти нього, є трагедією для нього особисто. Але це також свідчить про те, що режим у Білорусі не терпить свободи слова та опозиції», – сказала вона в інтерв’ю в Осло.
Равіна Шамдасані, речниця Верховного комісара ООН з прав людини, повідомила на брифінгу в Женеві, що орган ООН стурбований судовим процесом і «відсутністю справедливого судового розгляду та доступу до незалежної судової системи в Білорусі».
Це, за її словами, поставило правозахисників під загрозу кримінального переслідування за їхню законну діяльність.
За даними ООН, станом на кінець 2022 року щонайменше 1446 осіб, у тому числі 10 дітей, перебували під вартою, проти них порушувалась або все ще порушується кримінальна справа.
Після оголошення про присудження Нобелівської премії миру, в інтерв’ю «Голосу Америки» у жовтні минулого року, біограф Біляцького, журналіст «Радіо Свобода» Валерій Калиновський сказав, що це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
«У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування», – сказав Калиновський.
Він наголосив, що за останнє десятиліття білоруський режим посилив репресії, намагаючись «зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Вясна». І тепер вони можуть діяти лише з-за кордону.
- Голос Америки
США наклали санкції на 6 росіян за переслідування опонента війни Росії проти України Кара-Мурзи
Сполучені Штати оголосили санкції для громадян Росії, причетних до порушень прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи, який відверто висловлювався про війну Росії проти України. США повторили заклик до негайного звільнення Кара-Мурзи та заявили, що “спроби Володимира Путіна змусити критиків замовкнути не приведуть до приховування правди про його жорстоку війну проти України, яка продовжує безсовісно спричиняти смерті, зловживання та руйнування”, - йдеться у заяві Держдепу Сполучених Штатів.
Так, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на суддів Олену Ленську, Діану Міщенко та Іллю Козлова, спеціального слідчого Андрія Задачіна та Данила Міхєєва, держслужбовців Росії Олега Свіриденка – за їхню причетність до серйозного порушення прав людини проти правозахисника, одного з лідерів опозиції, письменника та історика Володимира Кара-Мурзи.
У результаті застосованих санкцій, все майно та інтереси зазначених осіб у Сполучених Штатах (або у володінні чи під контролем осіб з США) заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50 або більше відсотками підсанкційним особам.
“Сполучені Штати прагнуть застосувати відчутні та серйозні наслідки до тих, хто вчиняє серйозні порушення прав людини або бере участь у корупції, а також захистити фінансову систему США від зловживань з боку цих самих осіб”, - йдеться на сайті Мінфіну США.
Кара-Мурзу заарештували в Москві у квітні 2022 року за виступи проти загарбницької війни Росії проти України. Приводом для порушення справи та засудження став зокрема виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", "свідомо поширив помилкову інформацію" про бомбардування російськими збройними силами житлових районів та цивільної інфраструктури, включаючи пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”. Відтоді Кара-Мурзі висунули додаткові політично вмотивовані звинувачення в Кремлі, і зараз йому загрожує понад 35 років ув'язнення, у тому числі “за участь в іноземній організації” та “за державну зраду”.
Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.
У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.У січні 2022 року Держдепартамент США ініціював кампанію «Without Just Cause», яка закликає до звільнення політв’язнів у всьому світі.
Як повідомлялося раніше, дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза у розмові з кореспондентом російської служби Голосу Америки у Вашингтоні сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.
А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрібні три умови: перемога України на умовах, коли кожен російський солдат залишить українську територію; посилення санкцій; необхідність того, аби вижили нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.
За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.
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