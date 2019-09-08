Волкер у Грузії нагадав про російську окупацію

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер у Грузії, поблизу регіону Цхінвалі, нагадав про російську окупацію. Волкер наблизився до окупованого регіону разом з групою учасників міжнародної конференції у Тбілісі.

"Ми привезли сюди міжнародну групу, щоб вони побачили, що відбувається, побачили російську окупацію, та зрозуміли, що відбувається у країні, яка поділяє наші цінності, і стикається з агресією Росії, щоб вони спробували на міжнародному рівні розповісти про те, що все це досі продовжується", - говорить Волкер у відео розміщеному на його Twitter профілі, який відзначає, що Волкер є виконавчим директором Інституту Маккейна.

Курт Волкер брав участь у міжнародній конференції у Тбілісі, яку організатори описують, як зібрання міжнародних союзників країни.

Метою події є "забезпечення Грузії помітного місця на трансатлантичному порядку денному та забезпечення продовдження реформ у самій Грузії".Подію також відвідав Філіп Ріікер, в.о. секретаря з європейських та євразійських спав у Державному департаменті США.

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