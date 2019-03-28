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Світ

Лідера опозиції у Венесуелі відсторонено від державних посад на 15 років

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, якого багато країн визнали законним тимчасовим правителем країни, виступає під час зустрічі з політичними лідерами в Каракасі, Венесуела, 27 березня 2019 року.

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Уряд Венесуели заявив, що заборонив лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Сам лідер Національної асамблеї Гуайдо у відповідь відповів, що продовжить свою кампанію спрямовану на позбавлення влади Ніколаса Мадуро.

В урядовому оголошенні щодо Гуайдо вказується на буцімто порушення у фінансовій документації Гуайдо. Заява уряду, як вважається, свідчить про посилення тиску уряду на опозиційний рух, який підтримують США та десятки інших країн.

«Ми лишатимемося на вулицях», – заявив Гуайдо невдовзі після заяви уряду.

Боротьба за владу між Мадуро і Гуайдо посилює відчуття кризи у Венесуелі, де за останній місяць двічі відбувалсь масштабні відключення електроенергії, що паралізували роботу численних установ та бізнесів.

Як опозиція, так і уряд планують демонстрації у найближчу суботу. Понад три мільйони венесуельців виїхали з країни в останні роки, щоб втікти від тяжких економічних умов. У країні відчувається нестача харчів, ліків. Переважна більшість населення перебуває у надзвичайній скруті.

Мадуро, якого підтримує Росія, стверджує, що він є ціллю перевороту, що ведеться урядом США.

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