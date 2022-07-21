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- Голос Америки
Генсек ООН вилетів у Стамбул для переговорів про відновлення агроекспорту
Генеральний секретар Антоніу Гутерріш прибуде до Стамбула в четвер увечері, сказав його речник, для переговорів про відновлення експорту продовольчих товарів, заблокованого через вторгнення Росії в Україну.
Прес-секретар Гутерріша Фархан Хак повідомив журналістам, що генсек ООН «відбуде сьогодні ввечері до Стамбула в рамках своїх зусиль із забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив», - повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" в ООН Маргарет Бешир.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що він сподівається на досягнення угоди вже найближчим часом, повідомляє агентство Reuters. Минулого тижня, цитує агенство високопосадовця турецького уряду, на переговорах було досягнуто загальної згоди щодо плану під проводом ООН, яка тепер має бути оформлена письмово.
В цю угоду може увійти згода Росії на припинення обстрілів під час руху вантажів із українських портів, які Туреччина, за підтримки ООН, буде перевіряти на наявність там зброї.
ООН і Туреччина працювали протягом двох місяців, щоб досягти того, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "пакетною" угодою - відновити український чорноморський експорт зерна та полегшити російські поставки зерна та добрив, пише агентство.
"Переговори мають бути завершені протягом цього тижня. Ми чекаємо новин наприкінці цього тижня", - цитує Reuters заступника міністра сільського господарства України Тараса Висоцького, який сказав, що Україна може швидко відновити експорт.
"Більшість інфраструктури портів Одещини - їх три - зберігається, тому мова йде про кілька тижнів, якщо будуть належні гарантії безпеки", - сказав він українському телебаченню.
Багато країн Африки та Близького Сходу зазвичай імпортують великі обсяги зерна з України та Росії. Але Росія заблокувала чорноморські порти України після вторгнення в лютому та обмежила власний експорт продовольства, намагаючись вплинути на позицію країн щодо війни.
Відключення спричинило дефіцит і підвищення цін у багатьох регіонах, особливо в Східній Африці, яка вже страждає від сильної тривалої посухи.
Організація Об'єднаних Націй і Туреччина вели переговори з російськими та українськими офіційними особами в надії покласти край кризі.
Відповідаючи на запитання, чи є угода неминучою, Хак сказав: "Ситуація швидко змінюється. Тому я не можу точно сказати, коли щось буде підписано".
Він додав: «Генеральний секретар розмовляв з вами минулого тижня, і тоді він сказав, що ми зробили важливий крок вперед для забезпечення безпечного експорту українських продуктів харчування через Чорне море. Тоді він сказав, що ще потрібно працювати. Я не можу чесно сказати, що вся робота закінчилася. Але, як ви бачите з того факту, що він їде до Стамбула, ми рухаємося вперед".
Деяка інформація в цій статті надійшла від агенства Reuters, англомовного матеріалу Голосу Америки.
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- Голос Америки
Росіяни змушені будуть взяти паузу в наступі – голова британської розвідки
Президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей з початку повномасштабного вторгнення до України, а російські війська втрачають здатність наступати. Про це під час розмови з ведучим CNN на Аспенському безпековому форумі сказав Річард Мур, голова розвідки Великої Британії М16.
«Я думаю, що вони вичерпують свої потужності. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу, матеріальні засоби протягом наступних кількох тижнів», - сказав Мур під час ранкової сесії конференції в місті Аспен, штат Колорадо, у четвер, 21 липня.
Це, передбачає він, змусить росіян взяти паузу, що відкриє можливості для українського контрнаступу - «їхній бойовий дух все ще високий і вони почали отримувати значні обсяги гарного озброєння».
За його словами, контрнаступ матиме важливе значення не лише на полі бою та для духу українських військових, а й продемонструє європейцям, на яких чекає важка зима, через очікувані проблеми із постачанням газу, що цю війну можна виграти.
Мур сказав, що 15 тисяч росіян втратили свої життя, оцінка, яку він назвав «консервативною». За оцінками розвідки США, приблизно 15 000 російських військових було вбито в Україні, ще 45 000 поранено. Міноборони України оцінює кількість убитих російських військових у близько 38 000 осіб.
Відповідаючи на питання модератора щодо інформації, яку британська розвідка може мати про здоров’я Путіна, Мур заявив, що «немає жодних доказів того, що Путін потерпає від серйозних проблем зі здоров'ям».
Розпочинаючи вторгнення в Україну, сказав Мур, Путін ставив перед собою три цілі, жодна з яких не була досягнута: усунути від влади президента України Володимира Зеленського, захопити Київ та посіяти розбрат в НАТО.
«Зеленський все ще на місці і він проявив себе як фантастично успішний лідер свого народу в опорі наступу. Це провал. Вони абсолютно провалилася в своїх намаганнях захопити Київ».
Що стосується третьої цілі, то НАТО не лише «проявило надзвичайну єдність перед викликом», а й набуло нових членів, сказав він: «Я ніколи не думав, що побачу Швецію і Фінляндію в НАТО. Швеція відмовилася від нейтрального статусу, який в неї був 200 років».
Говорячи про нездатність російських розвідників та військових передбачити, що їх чекатиме у разі наступу в Україну, Мур вказав на кілька проблем: вони абсолютно не розуміють української національної свідомості, можливо, отримують хибні розвіддані, а також знають, що доносити правдиву інформацію до Путіна та інших високопосадовців може мати негативні наслідки для них самих.
«Я підозрюю, що деяка інформація про те, з чим вони будуть стикатися, не була повідомлена Путіну», - припустив Мур.
Аспенський інститут проводить щорічний чотириденний форум, присвячений питанням глобальної безпеки, який збирає світових лідерів в цій сфері.
- Голос Америки
У Байдена – позитивний тест на COVID
Білий дім повідомив, що вранці у четвер, 21 липня, президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
У заяві від імені речниці Білого дому Карін Жан-П'єр йдеться, що Байден, який має чотири щеплення від коронавірусу (включно із двома бустерами), відчуває лише легкі симптоми. Президент почав приймати антивірусний препарат Paxlovid.
Відповідно до вказівок CDC, пояснює Білий дім, Байден ізолюється в Білому домі та виконує президентські обов’язки дистанційно, телефоном та через Zoom, і повернеться до звичайного режиму, коли отримає негативний результат тесту. У Білому домі пообіцяли надавати щоденну інформацію про стан президента, а медичний персонал протягом дня має повідомити про це тих, хто контактував з президентом.
Перша леді України Олена Зеленська зустрічалася із Джо Байденим та його дружиною у вівторок, 19 липня. В Білому домі повідомили, що саме в той день президент США зробив тест на COVID, який мав негативний результат.
Протягом останніх тижнів кількість випадків інфікування COVID у США почала зростати, після тривалого періоду уповільнення поширення вірусу. За даними The New York Times, який акумулює данні щодо поширення вірусу із початку пандемії, середньодобова кількість випадків зросла до понад 129 тисяч (на 19 липня), що пояснюється тим, що «варіант BA.5, який вважається найбільш легко передаваним варіантом коронавірусу, стає домінуючим штамом вірусу в країні».
Деяка інформація надійшла від The New York Times.
"Північний потік-1" поновив роботу
Природний газ почав надходити через один з основних трубопроводів із Росії до Європи в четвер, після 10-денної зупинки на технічне обслуговування, але потік газу значно менше ніж дозволяє потужність, а перспективи - невизначені. Для Європи це означає, що загроза важкої зими залишається.
Трубопровід "Північний потік-1", який іде по дну Балтійського моря до Німеччини був закритий 11 липня на щорічне технічне обслуговування. На тлі зростання напруженості через війну Росії в Україні німецькі офіційні особи побоювалися, що робота трубопроводу — основного джерела поставок російського газу для країни, на який нещодавно припадало близько третини газових поставок Німеччини — може взагалі не відновитися.
За даними мережі, газ почав надходити газопроводом "Північний потік-1" за розкладом після 6 години ранку, а оператор заявив, що "успішно завершив усі заплановані роботи з технічного обслуговування". Але поставки залишаються значно нижчими, ніж повна потужність трубопроводу, як і було за кілька тижнів до перерви на ремонт.
Очільник мережевого регулятора Німеччини Клаус Мюллер заявив, що російський "Газпром" у четвер повідомив про поставки на рівні близько 30% потужності трубопроводу. Пізніше він написав у Twitter , що фактичні поставки перевищують цей обсяг та можуть сягнути рівня до технічного обслуговування - близько 40%.
Цього було б недостатньо для вирішення енергетичної кризи в Європі. "Політична невизначеність і скорочення на 60% з середини червня, на жаль, залишаються", - написав Мюллер.
Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він заявив про буцімто технічні проблеми з обладнанням, яке партнер Siemens Energy відправив до Канади на капітальний ремонт і не міг повернути через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни, яка живить компресорну станцію на російському кінці трубопроводу, до Німеччини.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення Газпрому щодо скорочення поставок газу, неодноразово заявляючи, що це лише привід для політичного рішення, щоб посіяти невизначеність і ще більше підвищити ціни на енергоносії. Зазначається, що турбіну мали встановити лише у вересні, але Німеччина робить усе, щоб позбавити Росію приводу для скорочення поставок.
Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що "Газпром" досі не отримав відповідних документів на повернення турбіни, а в середу поставив під сумнів якість ремонтних робіт. Путін заявив, що наприкінці липня "Газпром" повинен був закрити на ремонт ще одну турбіну, і якщо ту, що була відправлена в Канаду, до того часу не повернуть, потік газу впаде ще більше.
Президентка Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що турбіна «в дорозі» і «жодного приводу не постачати» газ немає.
Сімоне Тальяп'єтра, експерт з енергетичної політики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі, заявив, що Росія грає у «стратегічну гру».
«Збереження менших потоків краще, ніж відключення. Це зменшує бажання Європи скорочувати попит на газ», — сказав він. Він попередив, що Європа в будь-якому випадку повинна перейти в режим кризи, «оскільки перерва, ймовірно, станеться взимку. І кожен кубічний метр газу, збережений зараз, робить Європу більш стійкою в наступні місяці».
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що «сьогоднішній день підкреслює — навіть якщо буде заява про те, що газ знову йде — ця війна ведеться не лише за допомогою зброї проти України, але гібридна війна означає також використання енергетичної залежності як засобу війни".
Цього тижня Європейська Комісія запропонувала, щоб країни-члени скоротили споживання газу на 15% протягом наступних місяців, оскільки блок готується до можливого повного припинення постачання газу Росією.
Німеччина та решта Європи намагаються вчасно заповнити сховища газу до зими та зменшити свою залежність від імпорту російської енергії. Німеччина має найбільшу економіку Європи; газ важливий для живлення промисловості, опалення та, певною мірою, виробництва електроенергії.
Минулого місяця уряд активував другу фазу триетапного надзвичайного плану постачання природного газу Німеччини, попереджаючи, що найбільша економіка Європи зіткнулася з «кризою» і нагромадження запасів на зиму під загрозою. Станом на середу газові сховища Німеччини були заповнені на 65,1%.
Щоб компенсувати дефіцит, уряд Німеччини дав зелене світло комунальним компаніям на запуск 10 вугільних електростанцій, які не працювали, шести нафтових електростанцій. Ще 11 вугільним електростанціям, які планується зупинити в листопаді, зможуть продовжити роботу.
Нові санкції ЄС є «потужним сигналом Москві» – президентка Єврокомісії
Нові санкції Європейського Союзу є «потужним сигналом Москві», заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у Twitter.
Наразі деталі санкцій ще невідомі, оскільки вони ще мають бути опубліковані в офіційному журналі ЄС.
Євросоюз 20 липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Згідно з повідомленнями, обмеження стосуватимуться заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів «Сбербанку».
Попередній шостий пакет передбачав заборону на ввезення нафти з Росії морським шляхом з 5 грудня 2022 року. Очікується, що європейський імпорт нафти з Росії скоротиться приблизно на 90%. США заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії на початку березня 2022 року.
При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на газ.
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