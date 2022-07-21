Генсек ООН вилетів у Стамбул для переговорів про відновлення агроекспорту

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш прибуде до Стамбула в четвер увечері, сказав його речник, для переговорів про відновлення експорту продовольчих товарів, заблокованого через вторгнення Росії в Україну.

Прес-секретар Гутерріша Фархан Хак повідомив журналістам, що генсек ООН «відбуде сьогодні ввечері до Стамбула в рамках своїх зусиль із забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив», - повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" в ООН Маргарет Бешир.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що він сподівається на досягнення угоди вже найближчим часом, повідомляє агентство Reuters. Минулого тижня, цитує агенство високопосадовця турецького уряду, на переговорах було досягнуто загальної згоди щодо плану під проводом ООН, яка тепер має бути оформлена письмово.

В цю угоду може увійти згода Росії на припинення обстрілів під час руху вантажів із українських портів, які Туреччина, за підтримки ООН, буде перевіряти на наявність там зброї.

ООН і Туреччина працювали протягом двох місяців, щоб досягти того, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "пакетною" угодою - відновити український чорноморський експорт зерна та полегшити російські поставки зерна та добрив, пише агентство.

"Переговори мають бути завершені протягом цього тижня. Ми чекаємо новин наприкінці цього тижня", - цитує Reuters заступника міністра сільського господарства України Тараса Висоцького, який сказав, що Україна може швидко відновити експорт.

"Більшість інфраструктури портів Одещини - їх три - зберігається, тому мова йде про кілька тижнів, якщо будуть належні гарантії безпеки", - сказав він українському телебаченню.

Багато країн Африки та Близького Сходу зазвичай імпортують великі обсяги зерна з України та Росії. Але Росія заблокувала чорноморські порти України після вторгнення в лютому та обмежила власний експорт продовольства, намагаючись вплинути на позицію країн щодо війни.

Відключення спричинило дефіцит і підвищення цін у багатьох регіонах, особливо в Східній Африці, яка вже страждає від сильної тривалої посухи.

Організація Об'єднаних Націй і Туреччина вели переговори з російськими та українськими офіційними особами в надії покласти край кризі.

Відповідаючи на запитання, чи є угода неминучою, Хак сказав: "Ситуація швидко змінюється. Тому я не можу точно сказати, коли щось буде підписано".

Він додав: «Генеральний секретар розмовляв з вами минулого тижня, і тоді він сказав, що ми зробили важливий крок вперед для забезпечення безпечного експорту українських продуктів харчування через Чорне море. Тоді він сказав, що ще потрібно працювати. Я не можу чесно сказати, що вся робота закінчилася. Але, як ви бачите з того факту, що він їде до Стамбула, ми рухаємося вперед".

Деяка інформація в цій статті надійшла від агенства Reuters, англомовного матеріалу Голосу Америки.