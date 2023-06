Життя українських біженців у Лос-Анджелесі  майже рік документували голлівудські кіношники

Одна зі перших українських родин, яка приїхала до США рятуючись від війни - Ковальчуки - головні герої документального фільму Displaced або ж "Переміщені". Гіл Кейтс Джуніор, американський режисер і продюсер не лише місяцями документував їхнє життя, але й допоміг з житлом.

Сім'я Ковальчуків кілька тижнів тому повернулась до рідних Черкас з Лос-Анджелеса.

"Так приємно, коли не було зовсім напруги. І люди такі спокійні, люди такі приємні, українська мова, такі всі чемні. Ти відчуваєш цю інтонацію не просто Thank you чи How are you" –каже Петро Ковальчук.

Рік велика родина лікарів Ковальчуків прожила в Лос-Анджелесі. Петро Ковальчук з дружиною і трьома дітьми, і його батько Микола Ковальчук з дружиною і двома дітьми виїхали у перші дні війни з Черкас і перетнули американський кордон зі сторони Мексики у березні минулого року. На перший час з житлом погодилась допомогти лос-анджелеська продюсерка з українським корінням Мішель. Вона ж познайомила їх з іншим голлівудським режисером і продюсером Гілом Кейтсом Джуніором, який не лише зняв про них фільм, а й допоміг вижити.

Гіл Кейтс Джуніор - директор відомого у Лос-Анджелесі театру "Гефен Плейхаус", а також режисер і продюсер кіно. Йому, як і мільйонам людей навколо світу, було важко повірити у новини про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Я отримав повідомлення у Facebook, подруга сказала, що сім’я із 9 осіб приїхала з України. Вони шукали когось, щоб задокументувати психологічні наслідки війни", – каже Гіл Кейтс Джуніор.

Так життя Ковальчуків стало предметом дослідження документаліста.

"Психологічна жорстокість та, як це бути витісненим зі свого життя? І просто дослідити цей аспект мені було дуже цікаво", – наголошує Гіл Кейтс Джуніор.

Так Гіл разом із командою однодумців щотижня документував дні Ковальчуків в Америці і те, як вони адаптуються до нової країни.

"Коли він задавав мені запитання, таке відчуття було, що я говорю з Фрейдом, з психологом, з таким мегавеликим досвідом, який може зазирнути тобі в душу. І це було дуже круто", – розповідає Ольга Ковальчук.

"Ми дуже серйозно поставились до кіно, дуже серйозно. І найголовніше - є надія, що кіно допоможе комусь, іншим біженцям чи Україні", – каже Петро Ковальчук.

Найбільше режисера вразило те, що сім'я успішних лікарів не могла в США знайти роботу за професією. Заважав і мовний бар'єр, і різниця в менталітеті.

"Не було контакту у мене з людьми. Взагалі я інтроверт і мені взагалі важко буває. А коли іще англійська? Ну перших півроку це був повний жах. Це були плачі кожен день. Потім уже трошки заспокоїлась", – розповіла Ольга Ковальчук.

Але стикнулися вони не лише з труднощами, але й з безпрецедентною підтримкою. Гіл і Мішель так перейнялись долею родини, що окрім зйомок вирішили допомогти їм знайти житло. Тож 6 місяців велика сім'я Ковальчуків проживала у просторому будинку неподалік від Тихого океану безкоштовно. Їхніми сусідами були голлівудські зірки. Всі пригоди Ковальчуків вилились у документальний фільм з назвою Displaced (Переміщені)

Прем'єра фільму відбулась на фестивалі у місті Фіникс.

"Це міг бути я, моя сестра, мої діти.. Розмовляючи з Ольгою, яка це все переживала, це стало таким справжнім... це не просто десь чужа країна. Ми всі повинні зрозуміти. Те, що відбувається, це реальність, це божевілля", – розповів Гіл Кейтс Джуніор.

Стрічку уже показали на чотирьох фестивалях, також її можна буде подивитись на вебсайті організації, яка допомагає біженцям Myras List.

