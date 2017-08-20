Український боксер Олександр Гвоздик переміг американця Крейґа Бейкера в бою, що завершився технічним нокаутом на його користь під кінець шостого раунду.

Бій у напівважкій вазі відбувся у США в ніч на неділю (ввечері в суботу за місцевим часом).

Уранці українця привітав із перемогою президент Петро Порошенко й побажав йому у фейсбуці нових перемог.

За повідомленнями, тепер український спортсмен має 14 перемог, із них 12 нокаутом, і жодної поразки у професійному боксі. На рахунку американця тепер 17 перемог (13 нокаутом) і 2 поразки.

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