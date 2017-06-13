Російський кібернапад на вибори США - значно масштабніший, ніж вважалось раніше - Bloomberg

Хакерська атака на вибори США була більш масштабною, ніж вважалось раніше, і включала втручання до баз даних та систем програмного забезпечення у 39 штатах, що вдвічі більше за попередні повідомлення, - троє осіб безпосередньо обізнаних зі слідством розповіли Bloomberg.

Їхньою ціллю є Америка. Вони ще повернуться

Слідчі виявили докази того, що кібернападники намагались видалити виборчу інформацію. Хакери також отримали доступ до програмного забезпечення, яке мало використовуватись службами соціальних опитувань у день виборів. Зафіксовано щонайменше один випадок отримання доступу до фінансової бази даних.

Витративши місяці на злам виборчої системи, росіяни все ж не могли отримати доступ до достатньої кількості з 7 000 місцевих юрисдикцій, щоб вплинути на вибори

В жовтні, за повідомленням двох осіб обізнаних з ходом слідства, адміністрація Обами звернулась напряму до Кремля. Посадовці Білого дому повідомили Москву, що мають детальні докази втручання Росії до виборів і попередили, що атаки можуть призвести до більш широкого конфлікту. Москва не збирається припиняти втручання, - попередив колишній директор ФБР Джеймс Комі під час свідчень в Сенаті, вказавши: "Їхньою ціллю є Америка. Вони ще повернуться".

Російські посадовці заперечують свою роль в кібератаках на вибори США. Нещодавно, президент Росії Путін вказав, що, можливо, злочинці всередині країни і займались такими атаками без санкції уряду Росії.

Все ж таки, навіть після того, як російська розвідка отримала доступ до виборчої системи США, вони не скористались з нього, щоб зірвати вибори, зазначає Bloomberg. Можливо, спрацювало попередження США, а, можливо, витративши місяці на злам виборчої системи, росіяни все ж не могли отримати доступ до достатньої кількості з 7 000 місцевих юрисдикцій, щоб вплинути на вибори, прокоментував неназваний посадовець США виданню Bloomberg.

Штат Іллінойс був першим серед тих, хто виявив кібернапад і надав ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки найбільший доступ до розслідування своєї системи. Невідповідний витік інформації з бази даних виборців вперше помітив позаштатний працівник, який працював лише 2-3 дні на тиждень, повідомив ЗМІ Кен Мензел, юрист виборчої комісії Іллінойсу. В Іллінойсі слідчі побачили, що хакери намагались, але не змогли змінити чи видалити інформацію з баз даних. Дії хакерів не могли зашкодити голосуванню, адже дані надаються з регіонів до центру, а не навпаки. «Хакери про це не знали, коли атакували базу даних», - сказав Мензел. Саме зі справи Іллінойсу розпочалось розслідування по всій Америці.

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