Кібернапад на ФСБ РФ спричинив, можливо, найбільший витік даних в історії установи

Хакери вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника установи - компанії SyTech. Нападники передали інформацію для оприлюднення. Про це першим повідомила російська служба ВВС.

Вкрадені дані стосуються таємних проектів з деанонімізації користувачів ресурсу Tor, отримання інформації з соцмедіа та відокремлення інтернету в Росії від світової мережі, повідомляють ЗМІ.

Хакери передали інформацію для розповсюдження групі Digital Revolution, яка відома спробами попередніх хакерських нападів на ФСБ.

Хакери також оприлюднили назви таємних проектів: "Аріон", "Надія", "Відносини", "Гривня" а також імена деяких співробітників SyTech, однак утримались від дані зібрані ФСБ оприлюднено не було.

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