Трампа не турбує загроза хакерського нападу на його акаунт у Twitter

У п'ятницю хакери зламали акаунт керівника корпорації Twitter Джека Дорсі. Отримати контроль над акаунтом зловмисникам вдалось через порушеня конфіденційості номера мобільного телефона оператором, пояснили в компанії. Порушники розсилали повідомлення обурливого та расистського характеру через функцію розміщення твітів через СМС, розповіли у Twitter. Компанії знадобилось декілька годин щоб усунути ці твіти.

Злам акаунта спонукав до дискусії стосовно можливих наслідків зламу акаунту президента США Дональда Трампа, який часто користується соцмережею, висвітлюючи свою точку зору на актуальні події та оголошуючи політичні рішення. Наразі за акаунтом Трампа слідкують 63,7 мільйона користувачів.

"Сподіваюсь, вони не зламують мій акаунт", - відреагував Трамп на повідомлення про злам акаунта керівника Twitter, пише Business Insider.

"Однак, навіть якщо так станеться, вони не дізнаються набагато більше, ніж я поширюю. Не мусить бути дуже погано", - додав президент спілкуючись з журналістами на борту президентського літака.

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