США виснули звинувачення у хакерських атаках чотирьом китайським військовим

Міністерство юстиції США офіційно звинуватило чотирьох військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю у причетності до масштабної хакерської атаки на базу даних великого американського агентства кредитних рейтингів Equifax, яка сталася в 2017 році.

Це було навмисне і масштабне вторгнення у приватну інформацію американців

Хакерів звинуватили у розкраданні конфіденційної особистої інформації, яка стосується приблизно 145 мільйонів американців. Про це повідомив мініст юстиції США Вільям Барр. Йдеться про один з найбільших зламів баз даних в світі.

«Це було навмисне і масштабне вторгнення у приватну інформацію американців», - сказав Барр.

Чотирьом співробітникам 54-го науково-дослідного інституту китайської армії - У Чжіюна, Ван Цяню, Сюй Ке і Лю Лею - пред'явлені звинувачення у хакерських атаках, комп'ютерному шахрайстві, економічному шпигунстві і шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку.

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