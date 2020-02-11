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США

США виснули звинувачення у хакерських атаках чотирьом китайським військовим

Вільям Барр, міністр юстиції США

Йдеться про один із найбільших зламів баз даних, який зачепив близько 150 мільйонів американців

Міністерство юстиції США офіційно звинуватило чотирьох військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю у причетності до масштабної хакерської атаки на базу даних великого американського агентства кредитних рейтингів Equifax, яка сталася в 2017 році.

Це було навмисне і масштабне вторгнення у приватну інформацію американців

Хакерів звинуватили у розкраданні конфіденційної особистої інформації, яка стосується приблизно 145 мільйонів американців. Про це повідомив мініст юстиції США Вільям Барр. Йдеться про один з найбільших зламів баз даних в світі.

«Це було навмисне і масштабне вторгнення у приватну інформацію американців», - сказав Барр.

Чотирьом співробітникам 54-го науково-дослідного інституту китайської армії - У Чжіюна, Ван Цяню, Сюй Ке і Лю Лею - пред'явлені звинувачення у хакерських атаках, комп'ютерному шахрайстві, економічному шпигунстві і шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку.

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Перерахунок в Айові та доля праймеріз: що відбувається з демократичними виборами. Відео

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