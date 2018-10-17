Хакери, пов'язані з РФ, готували кібернапад на компанії України та Польщі - ESET

Хакери провадили дії проти трьох компаній, що працюють в енергетиці та транспортній галузі в Україні та Польщі і, можливо, планували новий руйнівний кібернапад. Про це заявила компанія з безпеки програмного забезпечення, повідомляє Reuters.

Словацька фірма ESET заявила, що хакери діяли з 2015 до середини 2018 років і вказала, що дії вчиняла та сама група, яку Британія звинуватила у зв'язках з російською військовою розвідкою.

Компанія ESET раніше брала участь в розслідуванні кібернападів на Україну.

Група, яка раніше проводила напади на енергетичну галузь в Україні з використанням вірусу BlackEnergy, тепер розробила нову зловмисну програму GreyEnergy.

"Важливо те, що вони все ще активні, - сказав в коментарі Reuters дослідник ESET Роберт Ліповські. – Це означає, що діє дуже небезпечний і наполегливий "фактор загрози".

Росія заявляла, що доказів на підкріплення звинувачень проти ГРУ немає.

На початку було розіслано електронну пошту зі шкідливими Інтернет-посиланнями, або документами, або було проведено зараження серверів приєднаних до Інтернету. Це дозволило GreyEnergy скласти схему мереж своїх жертв і зібрати конфіденційну інформацію, таку як паролі, йдеться в заяві ESET.

Потім, команда намагалась отримати доступ до критично важливих елементів систем, включаючи комп'ютери, які контролюють промисловий процес. "Я розумію, що це була стадія розвідки і шпигунства, яка може призвести до кіберсаботажу", - заявив Ліповські.

Кіберполіція України підтвердила напади на дві українські компанії, однак, не навела деталей. Польські посадовці не відповіли на запити про коментар.

Бен Рід, менеджер компанії FireEye з питань шпигунства заявив, що група Sandworm, ймовірно, є відповідальною.

"Діяльність подібна до дій групи, яку ми відслідковуємо як Sandworm”, - заявив він. "Діяльність, яку, як ми вважаємо, проводить Sandworm, була визначена міністерством юстиції США як ГРУ", - наголосив Рід.

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