IBM: Хакери націлились на компанії, які працюють над доставкою вакцини від COVID-19

У час, коли США готуються до майбутньої вакцинації проти COVID-19, американські посадовці попередили, що хакери намагаються отримати доступ до комп'ютерних систем компаній, які мають важливе значення для реалізації плану вакцинації.

У блозі, опублікованому в четвер, компанія IBM заявила, що розкрила масштабну спробу фішингу, націлену на "організації, пов'язані з охолоджувальним ланцюгом поставки вакцини від COVID-19". Йдеться про осіб та установи, відповідальні за зберігання, доставку вакцини при необхідних холодних температурах.

Американське агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) у четвер також поширило доповідь компанії IBM із застереженням для всіх, хто бере участь у операціях, пов'язаних з вакциною.

"Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) закликає організації, які беруть участь в операції уряду США "Космічна швидкість" (Warp Speed) та організації, що займаються зберіганням та транспортуванням вакцин, переглянути звіт IBM X-Force", - йдеться у дописі агентства.

Раніше цього тижня радники американських Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) визначили, що медичні працівники та мешканці будинків для осіб похилого віку мають першими отримати вакцину.

Сплеск інфекції

Новини про спроби фішингу лунають у час, коли США борються із найсерйознішим і найширшим сплеском COVID-19. За даними Університету Джонса Гопкінса, у середу понад 3100 американців померли від COVID-19, що є найвищою кількістю смертей за добу з моменту початку пандемії.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюзом оголосив у четвер про заборону зібрань та “несуттєвих заходів”. На сьогоднішній день цей штат зафіксував 1,3 мільйона підтверджених випадків захворювань та 19 400 смертей від вірусу.

Центри США з контролю та профілактики захворювань попередили у середу про похмуру зиму, бо країна продовжує спостерігати сплеск захворюваності на COVID-19.

"Реальність така, що грудень, січень та лютий будуть важкими часами", - заявив директор CDC Роберт Редфілд у прямому ефірі, проведеному Фондом торгової палати США. "Я насправді вважаю, що це буде найважчий час в історії охорони здоров'я цієї нації".

За даними Проекту відстеження COVID, у середу США вперше з початку пандемії досягли 100 000 госпіталізацій через вірус.

Хоча багато американців втомилися дотримуватися вказівок щодо соціального дистанціювання та носіння масок, Редфілд закликав людей дотримуватися цієї практики в найближчі місяці.

Минулого тижня мільйони американців подорожували на День подяки, незважаючи на поради медичних експертів проти мандрівок та зібрань великих груп у закритих приміщеннях.

Рекомендації щодо карантину

Також у середу Центри США з контролю та профілактики захворювань заявили, що американці повинні дотримуватись карантину протягом 10 днів після можливого впливу вірусу. Таким чином рекомендований час було скорочено з попереднього рекомендації 14-денного карантину.

Цього року США зафіксували понад 276 000 смертей та понад 14,1 мільйона підтверджених випадків діагностики коронавірусу, повідомляє Університет Джонса Гопкінса.

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