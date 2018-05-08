Російські хакери залякували родини американських військових під виглядом ІДІЛ

Російські хакери з групи Fancy Bear, на яку покладається відповідальність за викрадення листування очільників Демократичної партії США перед виборами 2016-го року, також залякували родини американських військовослужбовців від імені "кібер-халіфату", буцімто хакерів, пов'язаних із терористичним угрупування ІДІЛ. Про це повідомляє Associated Press.

Жертвами залякувань стали щонайменше 5 дружин військових США.

Наприклад, одна з жінок у лютому 2015-го року отримала через Facebook повідомлення наступного змісту: "З кривавим днем Всіх закоханих. Ми знаємо все про тебе, твого чоловіка та дітей. Ми ближче, ніж ти думаєш".

У агенції новин, яка оприлюднила розслідування, дійшли висновку, що погрози надходили саме від групи Fancy Bear, яку у США раніше пов'язували із військовою розвідкою Росії

Жодна із жертв не підозрювали, що насправді отримали погрози з Росії.

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