"Останнє, чого хоче світ, - це ядерна війна" - екс-командувач ядерних сил НАТО Геміш де Бреттон-Гордон. Інтерв'ю

Російські військові продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на її території, й на територію станції доставляють міни і вибухові речовини, заявило 8 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України. А нині представник ГУР Андрій Юсов Наразі заявив, що останній енергоблок окупованої росіянами станції продовжує перебувати у стані "гарячого зупину", що становить "підвищену небезпеку". Днями голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю західним медіа заявляв, що загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози, вважає, що навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Однак в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус він розповів, що загрозою все ж не варто легковажити й українцям варто підготуватись.

Разом із британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон-Гордон розробив спеціальний чат-бот у Телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам і громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Про це, а також про шанси радіологічної загрози для України та Європи експерт розповів Голосу Америки.

Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.

Марія Прус, Голос Америки: Якщо говорити про Запорізьку атомну станцію та загрози, які виходять з боку Росії, як про це заявляє Київ - яка ваша оцінка ситуації? Наскільки ймовірною зараз є диверсія чи будь-який напад з боку Росії на електростанцію?

Геміш де Бреттон-Гордон, екс-командувач ядерних сил НАТО: Я думаю, по-перше, я не можу придумати нікого настільки злого і божевільного, щоб мати можливі наміри підірвати атомну електростанцію. Однак ми бачили, що Каховську дамбу кілька тижнів тому підірвали росіяни, що спричинило екологічну катастрофу - таку, яку рідко бачила Європа.

російські військові зазнають невдачі в Україні, і вони стають відчайдушними

Я думаю, що від підірвання дамби й затоплення мільйонів акрів сільськогосподарських угідь, коли люди залишаються без даху над головою, до того, щоб потім фактично використовувати АЕС як саморобний ядерний пристрій - досить маленький крок.

Отже, на цей момент існує багато речей. По-перше, українська розвідка припустила, що росіяни розмістили там вибухівку, щоб підірвати її, і росіяни зі свого боку почали евакуювати людей зі станції, наказали людям у цьому районі забратися звідти.

І також щойно Росія заявляє про начебто підготовку атаки на ЗАЕС з боку України - це їхня "операція під хибним прапором", як нам відомо загалом і з мого досвіду близького спостереження за росіянами в Сирії - це загалом означає, що вони щось замислюють.

Тож хоча це здається абсолютно неправдоподібним для будь-кого, хто каже, що вони можуть це зробити, російські військові зазнають невдачі в Україні, і вони стають відчайдушними. Тому мені дуже сумно говорити, що це те, до чого нам потрібно готуватись і намагатися переконатися, що цього не станеться.

М.П: Тоді як, на вашу думку, має реагувати Захід, щоб цього справді не сталося?

Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів

Г.Б.: Я думаю, що Захід може зробити кілька речей. По-перше, Сенат США (має) ухвалити резолюцію про те, що якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, НАТО розглядатиме це як подію, передбачену 5 статтею статуту Альянсу. Іншими словами, як прямий напад на НАТО. Якщо це буде прямий напад на НАТО, тоді НАТО повністю залучиться у війні в Україні і Путіна тоді точно знатиме, що він зазнає поразки і це буде кінець для нього.

Я думаю, ми на Заході повинні переконатися, що Путін це розуміє. І я закликав британського прем'єр-міністра (Сунака) також заявити саме це. І я хотів би, щоб президент Байден також заявив це. Щоб у голові Путіна не було нерозуміння: щойно він підриває ЗАЕС - йому кінець.

По-друге, що ми повинні зробити, це Організація Об’єднаних Націй має залучити людей на місцях для створення демілітаризованої зони. Якби росіяни вийшли звідти зараз, то в ООН була б можливість це зробити. І поки що я вважаю, що ООН не була дуже ефективною в цьому конфлікті, і їхня робота полягає в тому, щоб встати між ворогуючими сторонами та вирішити подібні, дуже конкретні речі.

Невелике забруднення не є проблемою

По-третє, що я робив, це намагався навчити цивільних, як підготуватися до ситуації (ядерної) аварії або атаки, щоб вони могли пережити це й вціліти. Ми створили навчальний додаток у Telegram, який широко доступний в Україні. Він говорить людям, як саме це робити.

М.П.: Добре, чи ви могли б назвати зараз основних порад українцям, що вони повинні знати просто зараз?

Г.Б.: Головне — підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона набагато менш небезпечна. І тоді аварійні служби, Державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати із цим працювати. Крім того — уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби.

навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому

Головне – запобігти власному зараженню. Невелике забруднення не є проблемою, можна вижити, якщо ви знаєте, що робити. Але багато з того, що потрібно робите, є контрінтуїтивним. Тож знаючи основні правила, можна вижити.

Головне — запобігти тому, щоб цього не зробили росіяни. Забруднення може залишатись тривалий час, як ми побачили після аварії на ЧАЕС. Тож уникнення ймовірного ядерного інциденту — найкращий спосіб впоратися з цим.

М.П.: Окрім запасу їжі та води - що б ви порадили купити українцям? Респіратори? Йодид калію?

Г.Б.: Це дуже складно, всі 40 мільйонів людей в Україні не зможуть отримати респіратори. Вони просто не будуть доступні. Водночас, як я кажу у нашому додатку у Telegram, навіть якщо у вас є медична маска, це добре. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу, навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому. Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу, тому ми кажемо: маєте під рукою запас їжі.

Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу

На цьому етапі ми не знаємо, куди могло б піти забруднення. Я знаю, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій зараз має дуже гарних спостерігачів, тому вони зможуть скерувати людей. Знову ж таки, людям потрібно просто слухати та йти туди, куди їм сказано, щоб уникнути зараження.

Тому головне – не допустити, щоб це трапилося, адже це вплинуло б не лише на Україну, оскільки нинішні метеорологічні умови свідчать про це. Зараження могло б піти на захід до решти Європи, а також, можливо, до Великої Британії. У Великій Британії залишилась значна частина забруднення після Чорнобиля, тож хто знає, куди воно піде. Але головне — намагатися не допустити цього.

є найкращий і найгірший сценарій

М.П.: Якщо ж атака на станцію все ж станеться, якими потенційно можуть бути наслідки цього? Чи можете ви порівняти це з Чорнобилем чи Фукусімою, що це буде за масштабом?

Г.Б.: Я думаю, що є найкращий і найгірший сценарій. ЗАЕС дуже добре збудована. Вона дуже добре захищена, й артилерійські снаряди чи вогонь танків не вплинуть на реактори. Вони не спричинять крах, вони не спричинять зараження. Тому у нас можуть виникнути проблеми, лише якщо росіяни розмістять вибухівку всередині реакторів.

Наскільки поганою може бути ситуація, насправді залежить від того, наскільки великий і наскільки добре підготовлений вибух може бути на ЗАЕС. ЗАЕС у багато разів більша за Чорнобильську АЕС, але це сучасніший, об’єкт. Але це може призвести до утворення великої кількості йоду та цезію-137, які є залишками ядерного поділу, і це може бути дуже шкідливим для людей, тварин і сільського господарства.

навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа

Тому дуже важко точно прогнозувати, що станеться. Я очікую, що якщо росіяни замінували деякі реактори, буде забруднення, яке навряд чи буде такого масштабу, як Чорнобиль. Але історія про те, що росіяни кажуть, що українці збираються обстріляти артилерією станцію, - це не матиме жодного впливу на всіх реакторах. Реактори розроблені вистояти у випадку, якби у нього впав літак, і лише якщо хтось підклав щось усередину реактора, ми можемо хвилюватися, що буде значне забруднення.

Але навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина, ймовірно, залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху.

військовий потенціал НАТО в п'ять разів перевищує російський

М.П.: Повертаючись до питання ймовірних дій Заходу для запобігання такого сценарію або того, якою може бути відповідь Кремлю. Як, на вашу думку, реагуватимуть союзники? Чи це могла б бути відповідь традиційною зброєю?

Г.Б.: Я думаю, я думаю, що нам потрібно уникнути ядерної конфронтації будь-якою ціною. Бо останнє, чого хоче світ, - це ядерна війна.

Тож я думаю, що США, НАТО та Велика Британія дадуть (Кремлю) переважаючу відповідь звичайними (неядерними - ред.) засобами, і ви знаєте, військовий потенціал НАТО в п'ять разів перевищує російський, на додачу до того, що вже має Україна. Я думаю, що навіть Путін, навіть деякі з його союзників, зрозуміють, що НАТО переможе Росію дуже, дуже швидко. Тому я вважаю, що це головне.

Але я вважаю, що такі лідери, як президент Байден, прем’єр-міністр Сунак, президент Макрон - повинні сказати Путіну: ось що станеться. Тому треба уникати ядерної конфронтації, це буде переважаюча відповідь НАТО традиційним озброєнням.

М.П.: Але також у цьому питанні кажуть, що це може бути черговий ядерний шантаж Росії, що РФ робить уже протягом тривалого часу. Тож варто уникати того, щоб вестись на ці погрози, як вважаєте?

у США, Великої Британії та інших країн НАТО немає жодного бажання капітулювати і піддатися Путіну

Г.Б.: Я думаю,що немає абсолютно жодних ознак того, що хтось збирається здатися Росії. Безумовно, знаючи президента Зеленського і український народ, я не бачу, щоб він якимось чином був наляканий погрозами з боку такого військового злочинця, як Путін.

І знову-таки, я думаю, що на Заході, звичайно, у Великій Британії, існує точка зору, що Путін намагається зробити так, щоб цей конфлікт тривав якомога довше, можливо, тому, що вибори у США та Великій Британії протягом 12 місяців, і до цього часу (підтритимка України - ред.) може зменшитись.

Але я думаю, що у США, Великої Британії та інших країн НАТО немає жодного бажання капітулювати і піддатися Путіну. Тому я просто не думаю, що це станеться на даний момент.