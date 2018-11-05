В Україні - розгул безкарного насильства. Міжнародні оглядачі про смерть Катерини Гандзюк

Смерть Катерини Гандзюк є симптомом загальної проблеми України - розгулу насильства у політиці та соціального безладу. Таку думку висловлює американських політолог, політичний консультант Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Україна протистоїть зовнішньому агресору... вона також має зупинити внутрішніх агресорів. Вічна пам`ять

Як повідомляють українські ЗМІ, 4-го листопада активіст Катерина Гандзюк померла в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні №2. Катерина стала жертвою нападу з кислотою 31-го липня у Херсоні, перенесла низку операцій. Повідомляється, що після операцій у неї відірвався тромб. У серпні журналіст Мар'яна П'єцух у статті опублікованій виданням "Українська правда" назвала підозрюваних у виконанні замаху. Невідомими, за повідомленням журналістки, лишаються замовники злочину.

Численні оглядачі-міжнародники, експерти з питань України коментують трагічну смерть української активісти. Адріан Каратницький з аналітичного центру Atlantic Council побачив у трагедії окремий прояв значних проблем у державі.

"Смерть громадського активіста Катерини Гандзюк нагадує про брудну таємницю України... Розгул насильства у політиці та соціальний безлад. Від брутальних нападів на громадських активістів до бійок у Верховній Раді, до бійок у телевізійних студіях після запальних і непоінформованих суперечок, до "самосудів" з боку крайньоправих "громадських активістів", до збройних формувань пов'язаних із політичними партіями, все це має зупинитись", - відзначив Каратницький на своїй сторінці у Facebook.

Ті, хто використовує насильство мають бути швидко та безжалісно покарані

Експерт наголосив, що відповідь на ці виклики має дати сильна держава, діючи у відповідності до закону. Водночас Каратницький наголошує на важливості публічного несприйняття і осуду тих, хто "забруднює громадський простір ненавистю, пошуком цапів відбувайл та насильством".

"Всі вони мають бути засуджені ЗМІ, відкинуті їх спонсорами та поплічниками, та виключені з їх політичних партій. Ті, хто використовує насильство мають бути швидко та безжалісно покарані. Україна протистоїть зовнішньому агресору... вона також має зупинити внутрішніх агресорів. Вічна пам`ять", - закликав Каратницький.

На небезпеку громадянської активності в Україні звертає журналіст Ян Бейтсон.

"Цього року сталося 50 нападів на активістів в Україні, а з боку влади обмаль, або навіть відсутність дій. Колеги Гандзюк питають, що можна зробити, щоб примусити людей поважати закон, і для того, щоб притягнути до відповідальності винних у її смерті, і заради своїх власних близьких, які продовжують боротись за зміни", - пише Бейтсон.

Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками

Чимало коментаторів, західних дипломатів передбачувано висловлюють шок на смуток з приводу трагедії в Україні. Лунають заклики покарати винних.

Офіційну заяву посла США в Україні Марі Йованович оприлюднило посольство Сполучених штатів.

"Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - йдеться у повідомленні.

"Жахливо засмучена смертю Катерини Гандзюк. Вона боролася із жахливими ранами хоробро та гідно. Важливо, щоб відповідальних за цей жахливий напад притягнули до відповідальності", - писала напередодні посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

"Покійся з миром. Твоя смерть не була марною", - пише про загибель Гандзюк журналіст "Німецької хвилі" Бартош Дудек.

Час покаже, чи суспільство винесе урок із гибелі активістки.

Як повідомляє "Українська правда", у понеділок 73 громадські організації підписали заяву із закликом до відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсен Аваков через неспроможність реформувати правоохоронну систему.

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