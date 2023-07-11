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Запрошення в НАТО — найдешевше рішення, щоб виграти війну, — Ганна Гопко
У вівторок 11 липня розпочався саміт НАТО у Вільнюсі. Україна очікує двох важливих кроків від союзників — запрошення до членства та запровадження гарантій безпеки. 10 липня голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що НАТО скасують для України план дій щодо членства. Усунення плану дій без формального запрошення в Альянс — не буде позитивним результатом, застерігає Ганна Гопко — депутатка Верховної Ради VIII скликання, яка очолює мережу захисту національних інтересів ANTS, і лобіює просування України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Голос Америки поспілкувався з нею про те, чому запрошення України — це лише перший символічний крок на довгому шляху до членства, чому не союзникам не варто боятися автоматичного застосування 5 статті про колективну оборону, та що Україна готова зробити, щоб довести, що вона стане гідною учасницею НАТО.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Ганно, вітаю. 10 липня в НАТО домовилися скасувати для України план дій щодо членства. Чи це хороші новини і чому?
Ганна Гопко: Насправді без формального запрошення України до членства — це спроба НАТО хоч якось "відкупитися" і видати це за якийсь результат. У 2008 році Україна разом з Грузією розраховували на рішучість Альянсу, це могло б стримати державу-агресора, але цього не сталося. Сьогодні новини про скасування ПДЧ — це вже недостатня рішучість. Для багатьох країн ПДЧ не був потрібен.
64% респондентів у Франції, 58% у Нідерландах, 52% в Німеччині, 52% у США та 50% в Італії підтримують надання Україні запрошення у НАТО.
Ми зараз у Вільнюсі бачимо українські прапори на громадському транспорті і величезну підтримку України загалом. Ми робили дослідження громадської думки щодо вступу України в НАТО і воно показало, що 64% респондентів у Франції, 58% у Нідерландах, 52% в Німеччині, 52% у США та 50% в Італії підтримують надання Україні запрошення на саміті НАТО у Вільнюсі. Тобто суспільства переросли лідерів, які їх очолюють.
М.У.: Ваша організація займається адвокацією вступу України в НАТО — як це відбувається за лаштунками?
Г.Г.: Під час саміту у Вільнюсі ми візьмемо участь у публічному форумі НАТО, в різних дебатах, зустрічатимемося з експертами. Традиційно у нас є наша "футболкова дипломатія" [Гопко під час інтерв'ю - у футболці з написом “Україна в НАТО”] — це адвокаційна кампанія “Україна — 33й член НАТО”. Незалежно від результатів саміту у Вільнюсі ми будемо рухатися далі до саміту у Вашингтоні і робити все, щоб закріплений в Конституції стратегічний курс на набуття півноправного членства в ЄС і в НАТО, відбувся.
М.У.: Ви співпрацюєте з українською владою, чи робите це окремо?
Г.Г.: Насправді, у нас є досвід успішної адвокації статусу кандидата на членство в ЄС. Це була потужна кампанія минулого року, яка здійснювалася в координації з українським урядом, зокрема, з віце-прем'єр-міністеркою Ольгою Стефанишиною. Ми діємо за принципом національної збірної, яка обстоює національні інтереси, і кожен розуміє свою роль.
М.У.: Одне із застережень, які мають партнери — країна у стані активної війни не може приєднатися до НАТО, бо це автоматично введе у дію 5 статтю засновницького договору Альянсу про колективну оборону. Як ви переконуєте партнерів, що цього боятися не варто?
[Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх — ред.]
Г.Г.: Це повна маніпуляція. Ми проаналізували досвід приєднання Фінляндії. Від формального запрошення, до членства і набуття чинності статті 5 — пройшов рік. Ми говоримо партнерам: дивіться, формальне запрошення України до НАТО не означає членство завтра, тому що є ряд процедур, які країна має пройти. Зокрема, ратифікація в кожній країні альянсу. Це буде складний переговорний шлях. Ми не знаємо, скільки це займе часу, але важливо цей процес запустити.
Формальне запрошення є серйозним зобов'язанням, яке показує, що Україну не розглядаєть як буферну чи сіру зону.
Водночас формальне запрошення є серйозним зобов'язанням, яке показує, що Україну не розглядають як буферну чи сіру зону. Це пришвидшить завершення війни та перемогу України. Це — геополітичний сигнал не лише путінському режиму, але й всім іншим елітам. Так само, як це було зі статусом кандидата в ЄС. Ми рухаємося в перспективі членства рівноправного партнерства, де Україна як потужний безпековий контриб'ютор зі своїми збройними силами та унікальним досвідом зміцнить Альянс і зробить його глобальним гравцем зі стримування авторитаризму та ефективного захисту демократії.
Це також важливий сигнал для наших ЗСУ. Понад 90% українців підтримують євроатлантичну інтеграцію і найкращі наші захисники і захисниці віддають за це свої життя. Ми не просимо представників Альянсу відправляти їхні війська. Але ми кажемо, що паралельно зі збільшенням пакетів військової допомоги та посиленням навчань, запрошення — теж частина стратегії перемоги. Тому що перемога України — це перемога і Альянсу.
М.У.: Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в Альянсі, тому що вона ще не досягла усіх необхідних рівнів демократичності та протистояння корупції. Як бути із цим?
Г.Г.: Якщо ми проаналізуємо країни, які вступали до НАТО після 1997 року — чи були вони досконалими з точки зору стандартів демократії, проведення виборів, відсутності корупційних фактів? В мене є багато зауважень до стратегічної корупції, яка як ерозія роз’їдає західні суспільства й сьогодні. Один із таких прикладів — це "Північний потік-2", нещодавні корупційні скандали в Європарламенті.
Ми стоїмо перед викликами Третьої світової війни, тому що той рівень підтримки, який є — недостатній.
НАТО повинне думати про свою безпеку і це є пріоритет для нас усіх. Ми стоїмо перед викликами Третьої світової війни, тому що той рівень підтримки, який є — недостатній. Росія адаптувалася до реалій війни. Зараз йдеться про виживання демократії. Україна не може із таким поступовим підходом виграти цю війну. І запрошення України в НАТО — це найдешевше рішення, щоб виграти війну.
Ми визнаємо, що нам потрібно здійснювати реформи, потрібно працювати над сектором безпеки і оборони. На часі реформа СБУ. І ми намагаємося це робити в тих реаліях, які є. Але насамперед, потрібно швидше завершити війну, — щоб найкращі детективи повернулися в НАБУ, прокурори повернулися в САП. Для цього нам потрібно запрошення, як додатковий важіль впливу громадянського суспільства на хід реформ, як мотивація перемагати швидше, і як потужний сигнал державі-агресору: забирайтеся з нашої землі, тому що ми все одно переможемо.
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- Голос Америки
Керівництво НАТО і України про "позитивний сигнал" щодо членства в Альянсі. Розбіжності тривають
Керівництво НАТО і України по-різному тлумачать "позитивний сигнал", який НАТО Збирається послати Україні під час саміту Альянсу, що розпочався у Вільнюсі.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам перед початком зустрічей, що НАТО надішле "чітке повідомлення, позитивне повідомлення" щодо просування України до членства в альянсі.
"Ми надішлемо чітке повідомлення, позитивне повідомлення щодо шляху вперед. Текст спільного комюніке буде оприлюднено через кілька годин сьогодні, коли всі союзники погодять текст. Але я очікую, що союзники погодяться з таким посланням, у якому вкажуть чітко на необхідність наближення України до НАТО, наголосять на тому, що їхні сили оперативно сумісні, з (появою) Ради НАТО-Україна, а також скасуванням вимог щодо Плану дій щодо членства. Йдеться про наближення України до членства в НАТО, яке буде надзвичайно важливим для України, а також демонструє єдність і силу послання, яке союзники по НАТО надсилають Україні", – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Литві.
Тим часом президент України Володимир Зеленський поскаржився на "відсутність готовності" запросити Україну приєднатися до НАТО, посилаючись на повідомлення про обговорення щодо комюніке. Він також обурився тим, що "певні формулювання обговорюються без України".
За словами Зеленського, відсутність чітких формулювань сигналізує про "слабкість" і дає можливість Росії "продовжувати свій терор".
"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України, – заявив Зеленський. – Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість".
Про це Зеленський написав у Twitter по дорозі до Вільнюса.
Як зауважує британський часопис Guardian, джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер завдяки жорсткій публічній дипломатії намагається в останню хвилину вплинути на текст фінальної декларації або комюніке саміту до закриття зустрічі в середу.
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що на очікуваній зустрічі у Вільнюсі президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зможуть скоординувати "всі аспекти" підтримки – військової, економічної та "продовження роботи над демократичними реформами в Києві".
"Сполучені Штати залишаються провідним партнером з підтримки України, а також з підтримки президента Зеленського та українського народу у їхній відважній обороні своєї батьківщини. Тож можливість скоординувати всі аспекти, нашу військову підтримку, нашу економічну підтримку, продовження роботи над демократичними реформами в Києві - президент Байден завжди скористається цією можливістю, і він з нетерпінням чекає наповненої розмови з президентом Зеленським про усі ці питання", – заявив Салліван.
Говорячи конкретно про майбутній вступ України до НАТО, Салліван сказав, "звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору".
"Стосовно того, що буде чітким сигналом, звичайно, президент Зеленський матиме свою точку зору. Президент Байден матиме можливість поговорити з ним як протягом їхніх двосторонніх зустрічей, так і на полях завтрашньої зустрічі. Ми тісно консультувались протягом тривалого часу. Я думаю, що те, що випливе з Вільнюського в комюніке, буде тим, що Україна зможе сприйняти як позитивний сигнал щодо питання про майбутній шлях України до членства", – сказав Салліван.
Україна, яку підтримують у цьому країни Центральної та Східної Європи вважає, що членство в НАТО є єдиною гарантією її безпеки, яка може запобігти тому, щоб Росія не вдалася до нападу на Україну в майбутньому, але США та деякі інші члени альянсу побоюються, що дозвіл Україні приєднатися в майбутньому може бути витлумачений Москвою як ескалація.
- Голос Америки
Навчання українських пілотів на F-16 почнеться в Румунії у серпні - Міноборони Данії
Коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16 в серпні у тренувальному центрі у Данії, а також центр з підготовки буде створено в Румунії, повідомили офіційні особи у вівторок.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у столиці Литви Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав у Вільнюсі: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
Рютте сказав, що Нідерланди працюють зі своїми партнерами, щоб якомога швидше провести необхідну підготовку пілотів ПС ЗСУ, й на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць під час саміту у Вільнюсі, щоб пришвидшити процес.
Країни НАТО Данія та Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 для України.
Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявляв, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 немає, нагадує Радіо Свобода. Він сказав, що "деякі партнери з цим затягують, для чого вони це роблять, невідомо".
У травні в Міноборони України казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.
У статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
Україна навряд чи приєднається до НАТО найближчим часом - Білий дім
Україна все ще має виконати вимоги, перш ніж зможе приєднатися до НАТО. Про це у коментарі CNN під час саміту Альянсу у Вільнюсі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Ми переконані, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що Альянс домовився ще в 2008 році, - сказав Кірбі. - Зараз є деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни. Звичайно, вони зараз воюють. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram: "Ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України... Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".
Кірбі визнав розчарування Зеленського: "Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо, - сказав Кірбі. - Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь".
Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен для телеканалу ABC заявив: "Ми маємо об'єднаний Альянс, який дуже практичними способами продемонструє свою незмінну підтримку України, включаючи факт членства".
В окремому інтерв'ю NBC Блінкен сказав, що буде чітка демонстрація прогресу, якого Україна досягла на шляху до членства: "Це відобразиться на результатах саміту, а також на роботі, яку ще потрібно зробити".
"Я думаю, що всім було ясно, включно з президентом Зеленським, що в розпал війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і Альянс запропонує подальші реформи як з точки зору своєї безпекової роботи та їхньої демократії, які необхідні, щоб продовжувати рухатися цим шляхом", – сказав Блінкен.
Раніше Голос Америки повідомляв, що країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
Також у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту Альянсу.
Президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю, опублікованому в неділю, що Україна ще не готова приєднатися до НАТО. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на саміті у Вільнюсі сказав: "Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це просто імпортує війну в Альянс". Він наголосив, що Україна має приєднатися до НАТО "якомога швидше", але тільки після того, як російське повномасштабне вторгнення "закінчиться".
- Голос Америки
Сунак і Ердоган погодилися щодо важливості продовження Чорноморської зернової угоди
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодилися щодо важливості продовження Чорноморської зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно із чорноморських портів, які раніше блокувала Росія.
"Президент Ердоган поінформував прем'єр-міністра про нещодавній візит (українського) президента [Володимира] Зеленського до Туреччини, і лідери погодилися щодо важливості забезпечення продовження Чорноморської зернової угоди", - йдеться в заяві офісу Сунака після зустрічі двох лідерів нині під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, питання Чорноморської зернової ініціативи Ердоган обговорював днями із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Туреччини. Ердоган також заявив напередодні, що обговорить це питання із президентом Росії Путіним, який, як очікується, відвідає Туреччину в серпні.
Термін дії угоди закінчується 17 липня. Росія погрожує вийти з домовленості, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив не були виконані. В ООН заявили: якщо Росія не погодиться продовжити Чорноморську зернову ініціативу, малоймовірно, що західні країни продовжуватимуть співпрацювати з офіційними особами ООН, допомагаючи Москві з її експортом.
У статті використано матеріали Reuters
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