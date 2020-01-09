Оголошення Гаррі і Меґан привертає увагу до родинних справ британської монархії

Повідомлення принца Гаррі та його дружини Меґан про бажання жити більш незалежно від британської королівської сім'ї і проводити більше часу в Америці стало провідною новиною у Великій Британії і привабило значну міжнародну увагу.

“Після багатомісячних розмірковувань та приватних обговорень ми вирішили цього року перейти до початку окреслення нової прогресивної нової ролі в цій інституції”, - йдеться в заяві Гаррі, який є шостим у черзі спадкоємців британського трону, і його дружини, колишньої американської актриси, Меґан.

Ми плануємо розподіляти наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою.

Гаррі і Меґан, які мають офіційні титули герцога та герцогині Ессексу, стали всесвітньовідомим подружжям під пильною увагою світових медій, зосереджених на висвітленні життя знаменитостей.

З Букінгемського палацу просочуються натяки, що оголошення Гаррі і Меґан було неочікуваним і неузгодженим.

35-річний Гаррі та 38-річна Меґан хочуть відмовитися від принаймні частини офіційних обов'язків, пов'язаних з їхнім статусом у монаршій родині, а також сподіваються стати фінансово незалежними.

“Тепер ми плануємо розподіляти наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, далі виконуючи свої обов'язки перед королевою, Британською співдружністю та наші меценатські ролі”.

У Лондоні повідомляють, що британська монарша сім'я остерігається кроків, які можуть виставити королеву, главу держави, або членів королівської родини у несприятливому світлі.

Дискусії з герцогом та герцогинею ессекськими зараз на початковій стадії. Ми розуміємо їхнє прагнення інших підходів, але це складні питання, і на їх вирішення піде час.

Минулого року син королеви принц Ендрю був змушений оголосити, що припиняє виконувати офіційну роль у монаршій сім'ї через скандал довкола його зв'язків з американським фінансистом Джеффрі Епстіном, звинуваченим у сексуальних злочинах.

Справа Джеффрі Епстіна. Відео

В центрі уваги

Принц Гаррі та американська актриса Меґан одружилися у травні 2018 року у Віндзорському замку, і розкішне весілля транслювали провідні міжнародні ЗМІ.

Значну увагу привернуло частково афро-американське коріння Меґан Маркл, і її долучення до британської королівської родини назвали ознакою нових часів та нової сторінки в історії монархії.

Минулого року Меґан народила сина, якого назвали Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Але відносини молодої сім'ї з пресою ускладнилися в умовах прискіпливої і повсякчасно уваги до приватних справ.

ЗМІ зокрема критикували витрату понад трьох мільйонів доларів з фондів забезпечених платниками податків на ремонт помешкання подружжя.

Гаррі і Меґан зазнали критики за те, що вони літали на приватному реактивному літаку, закликаючи тим часом оберігати довкілля.

У жовтні 2019 року вони подали в суд проти кількох газет, звинувачуючи пресу у втручанні у приватне життя.

Гаррі заявив, що його дружину фактично переслідують і порівняв її стан з обставинами життя його матері, принцеси Діани, перед тим як вона загинула 1997 року у Парижі, коли автомобіль з нею намагався відірватися від фотографів і розбився.

Гаррі також визнав, що у нього виникли розбіжності зі старшим братом, принцом Вільямом, який є другим у черзі на трон.

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