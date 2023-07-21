Викрадені, пограбовані, покалічені. Газета Telegraph розповідає про літніх українців, яких силою перевезли до Росії

Про те, що на окупованих територіях України відбуваються масові порушення прав людини, західні видання щодня інформують своїх читачів – нові розслідування свідчать про тортури, страти, масові викрадення дорослих і дітей.

Але є категорія населення, якій дістається менше медійної уваги – літні люди та люди з інвалідністю, які виявилися найбільш безправними і безсилими протистояти знущанням та насильницьким депортаціям, які проводять росіяни.

Розслідування британської газети Telegraph, присвячене цій вразливій категорії українців, описує «приниження та знущання», яких зазнали старі і хворі люди, яких силоміць вивезли до Росії та помістили у російські центри опіки, де «не було майже нічого людського».

«Літніх і незахищених українців вивозили на територію Росії, позбавляли громадянства, змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури», – пише авторка розслідування Веріті Боумен у своєму твіті.

Британська журналістка поспілкувалася з літніми українцями та людьми з інвалідністю, їхніми рідними, які рятували їх з російського полону, та волонтерами.

Одним із її співрозмовників став 65-річний паралізований Олег Андрєєв, якого забрали російські окупанти з його села на сході України. За словами Андрєєва, його виявили у згорілому після бомбардування будинку поруч з трупом його матері, яка загинула під час бомбардування.

Російські військові доправили його в інтернат Макіївки в окупованій Донецькій області, викравши перед тим його візок, у кишені якого лежав його паспорт та інші важливі документи. Персонал закладу, за його словами, «ставився до нього зневажливо» і не надавав медичної допомоги та не давав можливості зв’язатися з донькою і повідомити їй, що він живий, і де він перебуває.

Андрєєв розповів, що коли лежав на порозі своєї квартири протягом багатьох годин на морозі, він відморозив пальці ніг, але лікарі відмовлялися його лікувати, і лише коли біль став нестерпним, лікар ампутував частину стопи. Але зробив це так, що «його кістки залишилися оголеними через невдалу процедуру». Єдиними його ліками була «зеленка», жодних знеболюючих йому не давали.

За словами Андрєєва персонал також забрав 70 відсотків його пенсії.

Іншому пацієнту 61-річному Ігорю, за словами Андрєєва, дали ліки від радикуліту, після чого він перестав ходити, і невдовзі помер.

Перевезти Анрдрєєва з Макіївки його дочка змогла лише за допомогою української благодійної організації «Допомагаємо виїхати», чиї волонтери рятують українців із зони війни, на окупованих територіях та тих, кого насильно вивезли на територію Росії.

Координаторка відділу евакуації примусово депортованих Неллі Ісаєва розповіла британській газеті багато інших історій про літніх людей, чи людей, які не могли самостійно пересуватися, яких вдалося повернути в Україну.

Ісаєва розповіла, що у багатьох пацієнтів з інвалідністю, з якими вона працювала, відібрали українські паспорти та примусово надали російське громадянство. Протягом кількох тижнів українські волонтери працювали над тим, щоб звільнити групу з п’яти людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років, у них вилучили паспорти, коли їх відправляли з Каховки, що на півдні України, до російського Воронежа.

Деяким, як каже волонтерка у розмові з британською газетою, не вдалося допомогти – минулого літа літня жінка, у якої без належного лікування розвинулася важка гангрена, померла в окупації у Харківській області. Волонтери, які вже було домовилися з російськими солдатами про її евакуацію, приїхали, коли в неї вже почалося марення і незабаром вона померла, бо солдати не дозволили відвезти її до лікарні.

Ісаєва також розповіла історію жінки, яку примушували здавати кров, ймовірно, щоб допомогти пораненим російським солдатам, пише британська газета.

Депортація цивільних є незаконною, незалежно від мотивів

Як повідомляв Голос Америки, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія продовжує масове викрадення та депортацію українських дітей. Виступаючи у вівторок на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, він сказав, що за станом на цей момент щонайменше 19 474 дитини незаконно депортовані з України, з них 4390 є сиротами або позбавлені батьківської опіки. Лише 383 дитини повернулися та возз’єдналися зі своїми сім’ями, а десятки тисяч все ще чекають на допомогу.

Російська влада не заперечує факту масштабного переміщення українських дітей з окупованих територій, але часто виправдовує свої дії як «добровільне переміщення» для відпочинку або як законну евакуацію з нібито міркувань безпеки.

Нещодавній звіт, який опублікувало Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), що документує воєнні злочини, вчинені військами Російської Федерації в Україні, наголошує, що «примусове переміщення та депортація цивільного населення з окупованих територій є незаконними незалежно від мотивів».

Як мовиться у звіті, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що станом на 31 грудня 2022 року приблизно 2 869 100 громадян України перетнули кордон з Російською Федерацією, а 16 705 громадян перетнули кордон з Білоруссю до 1 травня 2023 року. При цьому, зазначає звіт, російські ЗМІ повідомляли, що понад 5,3 мільйона людей прибули на територію Росії з лютого 2022 року по лютий 2023 року. Ці цифри не враховують переміщення цивільного населення, яке відбулося в межах окупованих територій, мовиться у звіті.

У розмові з Голосом Америки Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за даними його офісу, 25 тисяч українців було незаконно вивезено і вони утримуються в Росії як «цивільні заручники».