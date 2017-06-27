Республіканці втрачають рішучість щодо скасування медичної реформи Обами

Прийняття реформи охорони здоров’я в тому вигляді, як це запропонували республіканці в Сенаті та Палаті Представників, може призвести до того, що 22 - 23 мільйони американців втратять медичне страхування протягом 10 років, оголосило в своєму звіті Бюджетне бюро Сенату.

Такий звіт примусив п'ятьох поміркованих республіканців змінити свою позицію стосовно законопроекту, вказавши, що цей варіант скасування медичної реформи Обами є занадто радикальним.

Прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман, в свою чергу, заявив, що він подасть до суду, щоб заблокувати законопроект республіканців, адже він порушує права жінок у програмі планованого материнства і скорочує програму Medicaid для Нью-Йорку.

Все ж, спікер Палати представників Пол Раян висловив упевненість, що лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл зможе зібрати голоси, необхідні для прийняття законопроекту, незважаючи на протидію в Сенаті.

Громадські активісти закликали виборців дзвонити сенаторам, які представляють їх округи, з вимогами скасувати ці законопроекти.

​«Цей тиждень – тиждень тиску. Нехай сенатори це відчують! Закликайте їх бути в опозиції проти будь-якого законопроекту, який становив би загрозу медичному страхуванню чи обмежував Medicaid», - закликає найбільша асоціація споживачів медичних послуг Families USA.

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