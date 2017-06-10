Гей-прайд цього року буде іншим

В Америці червень є місяцем гей-прайду, часом фестивалів і парадів по всій країні. Але цього року все по-іншому. Паради обіцяють бути більше протестом, ніж святом, оскільки учасники стурбовані тим, що їхні важко здобуті громадянські права можуть бути обмежені адміністрацією Трампа.

У червні 2015 року одностатеві шлюби були легалізовані в усій країні. Але до сих пір немає законів, які б забороняли дискримінацію щодо сексуальних меншин. У неділю гей-активісти вийдуть на вулиці не тільки відзначати гей-прайд, але і закликати до громадянських прав для всіх: геїв, жінок та іммігрантів.

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