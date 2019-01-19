Оглядачі не пробачили голові МЗС Німеччини заклик до деескалації, адресований Росії і Україні

Низка міжнародних коментаторів висловили зауваження на адресу міністра закордонних справ Німеччини Гейко Мааса, який у п'ятницю закликав Росію та Україну до деескалації конфліктів між ними.

"Усі сторони мають докаластись до деескалації конфліктів", - заявив Мааас у Києві, куди прибув після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим того ж дня.

Під час перебування у Києві Маас також дорікнув Києву недостатнім прогресом у боротьбі з корупцією.

У Києві Маас повідомив, що Лавров погодився продовжувати транспортування російського газу через Україну попри побудову газогону "Північний потік-2", який підтримується Німеччиною попри заперечення урядів США та України.

Низка оглядачів-міжнародників дорікнули Маасу за, як вони вважають, урівнювання Росії та України у його зауваженнях щодо необхідності деескалації.

"Якщо Росія припинить воювати, то і війни не буде. Якщо Україна припинить воювати, то і України не буде. Між ними немає нічого спільного", - заявив Джеймс Гольту з лобістського фонду колишнього генсека НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фога Расмуссена Rasmussen Global.

Зауваження пролунало і від Якуба Янди з центру European Values Think-Tank у Празі.

"Якщо у вас стріляють на вашому власному подвір'ї, то хіба завданням поліції є закликати і вас, і нападника до деескалації? Сором за такий підхід Німеччини", - твітує Янда.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Києві Маас заявив, що, перебуваючи у Росії, закликав Кремль звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, та військовополонених моряків.

"Це питання має бути вирішене російською стороною. Ми виступаємо за звільнення цих людей і не будемо поступатися в цьому питанні", – заявив Маас.

Українська сторона не озвучувала жодних зауважень з приводу заклику до деескалації, який пролунав з боку Мааса.

Дивіться також: Стрічка про війну на Донбасі претендує на «Оскар»