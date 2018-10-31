5-річний хлопчик у США потрапив під дію наркотика на Гелловін

5-річний хлопчик у Ґеліоні, штат Огайо, потрапив під дію метамфетаміну після того, як пішов збирати цукерки на Гелловін. Дитина каже, що нічого не їла, але вставила до рота накладні "зуби вампіра". Про це повідомляє CNN.

Департамент поліції Ґеліона заявив, що вони почали розслідування після повідомлення, що хлопчик захворів у неділю. Вони відправили зуби до лабораторії для аналізу.

Джулія Пенс, мати хлопчика, поспішила до лікарні після того, як почула, що в нього судоми.

«Він був дезорієнтований, не знав, хто є хто і де він, – сказала Пенс. – Вони сказали мені, що в мого сина був метамфетамін у сечі».

І тоді вони запитали, чи хлопчик ходив збирати цукерки на Гелловін.

«У лікарні було помітно, що він справді під дією наркотиків - від того, що вжив, – сказала вона. – Він був насправді збудженим та дещо агресивним, мав перепади настрою. Коли ми прийшли додому, він був справді втомленим, він відходив від цього».

Поліція називає це рідкісним явищем. Вони не отримували жодних додаткових повідомлень про хворих дітей.

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