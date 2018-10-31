“Гелловін - це спосіб щось вам продати”, - каже єпископ УГКЦ Ґудзяк, і пропонує зосереджуватися на інших святах

Єпископ Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк, закликає українців не боятися свята Гелловін, яке поширюється у Європі, але пропонує ігнорувати його.

Грайливість цього свята в минулому, а ми є просто є об'єктами бізнес пропозиції - продавати ті цукерки, костюми і різні речі.

Гелловін пов’язаний із західною християнською традицією святкувань напередодні Дня усіх святих (1 листопада), але зараз традиції більш поширені як жартівливі карнавальні розваги зі страшними костюмами й солодощами.

Єпископ Ґудзяк, єпарх УГКЦ у Франції, Бельгії, Нідерландах та Люксембургу, розповів “Голосу Америки”, що сам у дитинстві брав участь у розвагах пов’язаних з тією традицією.

В інтерв’ю “Голосу Амерки” він сказав, що, зростаючи в Америці, разом з іншими дітьми, колись ходив збирати солодощі, але тепер дотримується думки, що Гелловін зараз більш комерціалізований і втрачає невинність.

“Грайливість цього свята є в минулому, а ми є просто об'єктами бізнес пропозиції - продавати ті цукерки, костюми і різні речі. Я би робив наголос на інших обрядах та інших справжніх святах святах”, - пропонує єпископ.

Борис Ґудзяк також зауважує на певній долі окультизму, пов’язаного з Гелловіном, що на його думку зростає у світі.

2016 року Американців витратили на солодощі, костюми та прикраси майже $8,5 мільярдів.

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