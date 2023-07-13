Багато драми – генерал США Міллі про ситуацію у Кремлі після спроби повстання "Групи Вагнер"

В керівництві Росії чимало “тертя і збентеження” після спроби заколоту “Групи Вагнера”, вважає голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Про це генерал сказав журналістам на борту військового літака, подорожуючи Азією, інформує Reuters.

Міллі не озвучив, який вплив це має на стан бойових дій в Україні.

“На стратегічному рівні цілком зрозуміло, що є значна кількість тертя та збентеження, – сказав генерал. – На вищих рівнях відбувається багато драми”.

Тоді як російська війська на нижчих щаблях більше зосереджені на ситуації на місці та “виживають день у день”, воюючи з Україною.

Генерал також не вважає ситуацію довкола спроби заколоту завершеною і каже, що її продовження ще можна буде почути, а сам бунт “вагнерівців” Reuters називає найбільшим внутрішнім викликом російській державі за десятиліття.

Щодо місця перебування лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина, Міллі вважає, що він “їздить туди-сюди між Росією та Білоруссю”.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію “крихкою у військовому та політичному плані”. За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня Еммануель Макрон також наголосив: “Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу”.

В статті використано матеріали Reuters.