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Багато драми – генерал США Міллі про ситуацію у Кремлі після спроби повстання "Групи Вагнер"
В керівництві Росії чимало “тертя і збентеження” після спроби заколоту “Групи Вагнера”, вважає голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Про це генерал сказав журналістам на борту військового літака, подорожуючи Азією, інформує Reuters.
Міллі не озвучив, який вплив це має на стан бойових дій в Україні.
“На стратегічному рівні цілком зрозуміло, що є значна кількість тертя та збентеження, – сказав генерал. – На вищих рівнях відбувається багато драми”.
Тоді як російська війська на нижчих щаблях більше зосереджені на ситуації на місці та “виживають день у день”, воюючи з Україною.
Генерал також не вважає ситуацію довкола спроби заколоту завершеною і каже, що її продовження ще можна буде почути, а сам бунт “вагнерівців” Reuters називає найбільшим внутрішнім викликом російській державі за десятиліття.
Щодо місця перебування лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина, Міллі вважає, що він “їздить туди-сюди між Росією та Білоруссю”.
Напередодні президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію “крихкою у військовому та політичному плані”. За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії.
Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня Еммануель Макрон також наголосив: “Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу”.
В статті використано матеріали Reuters.
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- Голос Америки
Яким тепер може бути шлях до НАТО: Павло Клімкін. Відео
Результати саміту НАТО для України можна вважати ані дипломатичним провалом, ані проривом, вважає екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В коментарі Голосу Америки він розповів, яким тепер може бути шлях до НАТО і як Києву та союзникам зменшити загрозу від Росії.
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Очільник Пентагону не сумнівається, що Україна вступить до НАТО після війни - CNN
Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна "без сумніву" увійде в НАТО, коли завершиться війна. В інтерв'ю CNN в четвер, яке Остін дав після саміту НАТО, посадовець відзначив, що практично кожний учасник саміту підтримав вступ України.
"Я не сумніваюсь, що це станеться і ми чули про це практично від кожної присутньої країни", - заявив Остін.
"Гадаю, це запевнило Володимира Зеленського, що повинні відбутись інші речі, включаючи судову реформу та те, що забезпечує добрий стан демократії", - додав посадовець.
Він також навів аргументи на захист рішення США передати Україні касетні бомби. Остін підкреслив - українці "тяжко б'ються задля захисту своєї суверенної території".
"Вони не просять боєприпаси, щоб завоювати іншу країну, як це роблять росіяни, які з самого початку застосовували касетні бомби", - додав він. Для того, щоб зменшити ризик для цивільного населення, українці зобов'язались застосовувати ці боєприпаси лише за необхідності і в незаселених регіонах. ЗСУ також записуватимуть місця використання таких снарядів. Ці регіони будуть пріоритетними для розмінування, зауважив Остін.
Остін взяв участь у дводенному саміті НАТО у Вільнюсі, де серед основних питань обговорювали саме підтримку України. Під час саміту країни НАТО домовились усунути вимогу ПДЧ для вступу України до Альянсу, а країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України.
Як заявив президент США Джо Байден під час виступу на саміті, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.
"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.
Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".
Представниця Держдепартаменту розповіла про реакцію США на критику Зеленського щодо НАТО
Україна та США залишаються друзями, а відносини між країнами міцні як ніколи. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, відповідаючи на запитання щодо реакції Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО. Раніше The Washington Post писали, що цим твітом Зеленський нібито розлютив членів делегації США.
«Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного», – сказала Калан в ефірі програми «Свобода.Ранок».
Президент України Володимир Зеленський 11 липня – у перший день саміту НАТО – назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.
На саміті Україна не отримала офіційного запрошення на вступ від НАТО, але пролунала обіцянка Україна отримає запрошення, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». За словами генсека НАТО, умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.
У Вільнюсі, де проходив саміт НАТО, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Зеленський заявив, що зустріч була «значущою та потужною». За його словами, з Байденом вони говорили про ситуацію на передовій, довгострокову оборонну співпрацю та внутрішні російські процеси.
Без даху над головою після російської атаки на Львів: історія багатодітної родини. Відео
“Після другого вибуху, було зрозуміло, що от вона – смерть, вона дихає нам в потилицю. І один з хлопчиків почав кричати: головне – вижити, головне – вижити”. Історія багатодітної родини зі Львова, яка залишилась без даху над головою після російської атаки на Львів.
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