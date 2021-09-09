Гібридний імунітет від COVID-19 може захищати від нових штамів - дослідження

У людей, які перехворіли на COVID-19, а потім вакцинувались, може вироблятись "гібридний" або "суперімунітет", який захищає від різних штамів коронавірусу, йдеться в дослідженні попередньо опублікованому науковцями Університету Рокфеллера минулого місяця.

Дослідження виявило, що ті, хто перехворіли на коронавірусну хворобу а потім вакцинувались, мали антитіла здатні протистояти шістьом штамам окронавірусу, включно з "дельтою" та "бетою".

Такі люди "будуть добре захищені проти більшості, якщо не всіх штамів COVID-19", - сказав NPR дослідник університету Пол Бенаш.

Іммунолог американського університету ЛаХойя Шейн Кротті заявляв АР, що такі особи "можуть виробляти антитіла, які впізнають всі штами, навіть якщо ніколи з ними не стикались".

Дослідження опубліковане в Медичному журналі Нової Англії минуого місяця також свідчить, що ті, хто переховорів на коронавірусну хворобу в 2002 - 2003 роках, а потім отримав щеплення, виробили високий рівень антитіл проти різних видів вірусу SARS, пише NPR.

Рівень імунітету може бути різним у різних людей, йдеться в дослідженні університету Раш, яке показало, що у тих, хто перехворів на коронавірус, але у яких не було виявлено антитіл на час вакцинації, рівень імунітету після вакцинації відповідав тим рівням, як і у людей, які не хворіли на COVID-19, пише Fox6.

Все ж дослідники застерігають від намагань виробити імунітет через інфікування. Хоча природнє інфікування і створює "адаптивний імунітет", йдеться в журналі Gulf News, він може виникнути запізно. Для того, щоб такий імунітет виробився, потрібен час, а за чей час багато клітин інфікуються, що може призвести до поширення інфекції у дихальних шляхах та легенях, аж до потреби в госпіталізації.

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