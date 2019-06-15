Без цього американського човна було б не можливо здійснити висадку в Нормандії. Відео

Без цього американського човна було б не можливо здійснити висадку в Нормандії. «Слова Двайта Ейзенгауера увійшли в історію: Я можу сказати лише одне. Так ми виграли війну. Без човнів Гігінса, було б неможливо висадити 156 тисяч солдатів на берегах Нормандії.»