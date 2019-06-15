Без цього американського човна було б не можливо здійснити висадку в Нормандії.
«Слова Двайта Ейзенгауера увійшли в історію: Я можу сказати лише одне. Так ми виграли війну. Без човнів Гігінса, було б неможливо висадити 156 тисяч солдатів на берегах Нормандії.»
Без цього американського човна було б не можливо здійснити висадку в Нормандії. Відео
За словами тогочасного президента США Двайта Ейзенгауера, висадка не могла б відбутися без легких човнів морської піхоти. Так звані Гікінси, надали союзникам тактичну перевагу не лише у той день, а й у Другій світовій загалом.
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