Чи зможуть американські HIMARS змінити хід війни? Думки експертів та заяви посадовців США

Надання ракетних систем HIMARS має певні умови.

Системи HIMARS здатні запускати ракети на відстань до 300 кілометрів, але Україна отримала боєприпаси із дальністю дії до 80 км. Надання ракет більшої дальності створило би ризики поцілення територій РФ та ескалації конфлікту, стверджують у Вашингтоні.

“Росіяни зараз ведуть сильний натиск. Вони ніби поспішають. Це, ймовірно, тому, що президент Путін хоче здійснити швидке захоплення, щоб українці не встигли набратись сил та виштовхнути їх. Тож усі зараз стежать за годинником”.

В авторській статті президента США Джозефа Байдена, яку The New York Times опублікував 31-го травня, американський лідер зауважив, що адміністрація надає допомогу, але “не заохочує Україну завдавати удари за межами її території”.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики, Коліна Каля, США отримали запевнення від України, що ЗСУ використовуватимуть ракети для захисту своєї держави і не запускатимуть їх на територію РФ. Про це, він сказав журналістам під час брифінгу в середу, 1 червня.

Окремі аналітики стверджують, що внутрішні дебати адміністрації щодо поставок зброї забрали дорогоцінний час у України. "Усі наші рішення були запізнілим”, - сказав у коментарі для “Радіо Свобода” Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.

“Адміністрація США перебільшила із стурбованістю тим, що все, що ми робимо, може спровокувати росіян. Їм не потрібна провокація. Вони атакують без провокації, – наголосив Ходжес і додав. - Ми втратили тижні, протягом яких (ракетні системи ред.) могли бути доставлені”.

“Люди Байдена одержимі будь-чим, що означає потенційну ескалацію”, – сказав “Радіо Свобода” Глен Говард, військовий експерт і президент Джеймстаунського фонду. “Саме тому (боєприпаси M777 ред.) надходили так повільно”, - додав він.

Загалом, Україна отримає 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.

“Сполучені Штати можуть відправити додаткові HIMARS в Україну за потреби, але війська повинні спершу навчитися, як їх використовувати. Цей процес займе приблизно три тижні”, - заявив журналістам, Колін Каль. Посадовець повідомив, що ці системи вже перебувають на європейському континенті.

Як HIMARS можуть вплинути на нинішній хід війни?

За словами Каля ракетні системи HIMARS не стануть “панацеєю”. Він стверджує, що “жодна збройна система не може змінити війну. Це важкий конфлікт". Зброя, яку посилають США, зменшить втрати, але не стане рішучою зміною в поточній ситуації, каже посадовець.

“Це битва національної волі. Ми маємо сотні тисяч людей, мобілізованих з обох сторін. Це важкий, важкий конфлікт, і, ймовірно він затягнеться надовго”, - сказав журналістам Каль.

Особливо критичну роль зараз відіграє час, наголошують американські експерти. Окрім того, що навчання ЗСУ займе приблизно три тижні, доставка на поле бою та використання ракетних систем HIMARS є окремим, довготривалим процесом.

За словами Бена Ходжеса, на українські війська чекає кілька “досить важких” тижнів, перш ніж вони почнуть відчувати “позитивний ефект” від усієї американської та іншої західної артилерії, яка почне прибувати.

Уеслі Кларк, командувач об’єднаними силами НАТО в Європі з 1997 по 2000 роки вважає, що ЗСУ знадобиться як мінімум два місяці починаючи з липня, щоб витіснити росіян з Донбасу, якщо вони отримають достатньо важкої артилерії. “До того часу земля висохне, що полегшить атаку. Натомість Росії доведеться мобілізувати більше сил”, - стверджує Кларк, в коментарі для Радіо Свобода.

“Це своєрідні перегони”, - сказав Вільям Тейлор, посол США в Україні у 2006-2009 роках під час виступу в Інститут миру США, в середу. За словами дипломата, “росіянам також потрібен час, щоб перегрупуватися та реформувати розбиті підрозділи. Але цікаво, що росіяни зараз ведуть сильний натиск. Вони ніби поспішають. Це, ймовірно, тому, що президент Путін хоче здійснити швидке захоплення, щоб українці не встигли набратись сил та виштовхнути їх. Тож усі зараз стежать за годинником”.

Хоча схвалені адміністрацією Байдена ракети HIMARS не можуть досягти російської артилерії в Криму, вони можуть досягти острова Зміїний де РФ зараз розміщує системи протиповітряної та протиракетної оборони, стверджує Говард.

Острів розташований за 48 кілометрів від берега України. Наразі російські військові кораблі та підводні човни патрулюють акваторію між Кримом та Зміїним, блокуючи українські порти.

Яка ситуація на українсько-російському фронті зараз

Інтенсивне бомбардування зі сторони РФ ускладнює швидку доставку західної зброї до українських солдатів на передовій, зазначають аналітики.

Західна військова допомога ввозиться в Україну з Польщі потягом, звідки вантажівками доставляється на передову. Росія прагне перекрити ці транспортні сполучення з Донбасом.

Також, військова промисловість України була частково уражена ракетними ударами РФ, що негативно вплинуло на обороноздатність Києва.

Зараз українським військовим не вистачає боєприпасів для артилерії радянського виробництва, включаючи 152-міліметрові гаубиці.

Найбільшими постачальниками радянських боєприпасів у світі є Росія та Китай, розповідає Радіо Свобода Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці та старший радник у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. “Сполучені Штати буквально шукають по всьому світу боєприпаси радянського зразка, щоб передати їх українцям. І я підозрюю, що у нас закінчуються точки, де продають такі боєприпаси”, – стверджує Кансіан.

Нагадаємо, що окрім РСЗВ HIMARS Пентагон надав загальний перелік зброї, яку Україна отримує від США. Новий пакет військової допомоги Україні від США складено таким чином, щоб забезпечити критично важливі потреби України в сьогоднішній боротьбі, заявили в Пентагоні. Зокрема ця зброя має допомогти українцям стримати напад Росії на сході.

В статті використано матеріали "Радіо Свобода".

Дивіться також: Історія пса на ім’я Байрактар, який попереджає про авіанальоти.