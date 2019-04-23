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Як зупинити глобальне потепління. Відео

  • Голос Америки
Як зупинити глобальне потепління. Відео
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22 квітня світ відзначив День Землі

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Мета Дня Землі – нагадати людству, що лише спільними зусиллями можливо боротися з глобальними екологічними проблемами.

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