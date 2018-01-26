З нагоди Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту – Білий дім згадав про 6 мільйонів загиблих євреїв

У п’ятницю Білий дім оприлюднив заяву з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, в якій згадав про 6 мільйонів убитих нацистами євреїв. Це сталося після того, як рік тому в подібній заяві зовсім не згадано євреїв.

«Завтра відзначаємо 73 роковини визволення нацистського табору смері і концентраційного табору Auschwitz-Birkenau в Польщі, сказано в заявi Білого дому. З цієї нагоди ми пам’ятаємо про систематичне переслідування і брутальне вбивство шести мільйонів євреїв. У таборах смерті і під негуманним правлінням нацисти також ув’язнили і вбили мільйони слов’ян, циган, гомосексуалістів, калік, священиків і релігійних лідерів, та інших людей, які відважно виступали проти брутального режиму».

Цього Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту ми визнаємо цю темну сторінку в історії людства і обіцяємо, що не дозволимо її повторення, сказано в заяві.

Як пише видання Politico, рік тому, в заяві з нагоди Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, не згадано, через помилку, єврейських жертв, що викликало критику з боку громадськості.

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