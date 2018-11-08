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В Білому Домі нагадали про жахи Голодомору у День пам'яті жертв комунізму. Відео

В Білому Домі нагадали про жахи Голодомору у День пам'яті жертв комунізму. Відео
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Білий Дім, у своїй заяві з нагоди цього дня, наголосив на тих стражданнях, які принесла комуністична ідеологія. "Серед цих жахів були і навмисно влаштовані голодні смерті під час Голодомору, "зачистки" росіян під час Великого терору, вбивства камбоджійців на полях смерті, розстріли берлінців, які хотіли втекти до волі" – ідеться у заяві. У Білому домі наголосили, що у цей день ми вшановуємо пам'ять більше 100 мільйонів людей, яких вбив, або які зазнали переслідувань з боку комуністичних тоталітарних режимів». Білий Дім висловив рішучу підтримку тим, хто бореться за мир, добробут та свободу в усьому світові".

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