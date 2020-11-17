Українці Лос-Анджелеса вшановують пам’ять Голодомору

В українському культурному осередку Лос-Анджелеса звучить молитва. Сюди прийшли американці українського походження, які хочуть нагадати світу слово “Голодомор”. Серед них багато тих, чиї батьки ще пам'ятають жахи 1932-33 років.

“Це я ніколи не забуду, бо відколи була маленька слухала як мої батьки говорили про це, вони не ховали ніяких деталей”, – розповіла Юлія Майклс, співорганізаторка заходу.

“Я часто маму питала: “Mамо, чому ти мені не говорила по це?”. Вона каже, що боялась. Бабуся варила затірку, якщо хто знає, в киплячу воду кидали траву, потім муку розводили водою, цівками кидали в казанок, на цьому вони й вижили”, – згадує Люда Вусик, співорганізаторка заходу

Люда і Юлія з 1986 року є співорганізаторами дня пам'яті у Лос-Анджелесі. Та цього року, 87 річниця вперше пройшла онлайн. На сцені виступає лише невелика кількість людей. А зал незвично пустий. Ведучі зачитують прізвища померлих українських іммігрантів.

“Ми тримаємо списки, щоб не забули про тих людей, вони є дуже важливі, вони жили на тім світі, вони з нами спілкувались вони з нами були. Це люди, що пережили Голодомор, пережили війну і переїхали до південної Каліфорнії”, – розповіла співорганізаторка заходу, Люба Кеске.

Пластуни виносять прапори, свічка горить біля буханця хліба. Режисером-постановником дня пам’яті, є Юрій Вигінний. Він народився в родині українських іммігрантів в Чикаго. Хлопець давно працює у лос-анджелеській індустрії кіно, та тему Голодомору вважає не достатньо розкритою у світі

“Думаю що цілий світ має знати про наших предків. Це теми, які з багатьох країн більшість людей не знають такі табу теми, або просто не знають культуру, чи мову. На руці у мене тату написане, розкажіть історію. Щоб люди могли говорити про їхню особисту історію і, щоб ми разом спілкувались”, – каже Юрій.

День пам'яті 87 річниці завдяки онлайн-формату могли подивитись не лише діаспоряни південної Каліфорнії, а й українці усього світу.

Дивіться також: У Лос-Анджелесі вшановуюсь пам’ять жертв Голодомору. Відео