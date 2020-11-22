Українська діаспора у США вшановує жертв Голодомору онлайн-панахидами

Українські громади у світі вперше віддають шану жертвам Голодомору саме в режимі онлайн-заходів, які тривають протягом листопада. Календар заходів оприлюднив Світовий конгрес українців. Український конгресовий комітет Америки також закликав представників громади приєднуватися до панахид віртуально.

Раніше меморіальні заходи пройшли в українському культурному осередку Лос-Анджелеса.

20 листопада онлайн-панахида відбулася у найбільшому храмі Нью-Йорка, соборі Святого Патрика, її провели першоієрарх Української православної церкви США митрополит Антоній та єпископ Української греко-католицької церкви, єпарх Української католицької єпархії Стемфорда Пол Хомницький.

21 листопада віртуальне вшанування також проводить Конгрес українців Канади. А 22 листопада Музей Голокосту в Іллінойсі спільно із Києво-Могилянською Фундацією Америки представить свідчення дітей, що вижили, своїми думками про Голодомор поділиться сценаристка фільму "Ціна правди" Андреа Халупа.

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