Чому протести супроводжують 22-річчя британського повернення Гонконгу Китаєві?

Відтоді як Велика Британія 1 липня 1997 року офіційно передала колишню колоніальну територію під управління Китаю, майже щороку ця дата супроводжується демонстраціями протесту.

Сьогодні, у понеділок, поліція застосувала проти натовпів кийки і перцеву рідину. Згідно з офіційними даними 25 людей зазнали поранень.

Причиною більшої напруженості цього року стало невдоволення законопроектом, який дозволяв би екстрадицію порушників закону з Гонконгу до інших провінцій Китаю.

Опоненти побоюються, що такий закон уріже автономні права мешканців Гонконгу, яким обіцяли самоврядування у складі Китаю.

До 2047 року щодо території діє “Базовий закон”, який називають міні-конституцією Гонконгу, за яким місцеві мешканці користуються громадянськими та політичними правами, яких не мають громадяни на решті території Китаю.

Гонконгці пишаються своїм правом на зібрання та свободу слова, а також незалежною системою судочинства.

Чимало людей побоюються, що обіцянка комуністичного уряду у Пекіні дотримуватися принципу “одна країна - дві системи” може бути зведена нанівець дуже швидко.

Протести у червні були такі масові, що губернатор території Карі Лам була вимушена назвати те, як законопроект був опрацьований, помилкою, а також відкласти його затвердження у місцевому законодавчому органі та просити пробачення.

Карі Лам пообіцяла бути більш відкритою та прислухатися до народу, але вона відмовилася скасувати законопроект і не захотіла зустрітися з представниками демонстрантів.

Один з учасників протестів Лео Вонґ сказав Голосу Америки, що люди у Гонконгу не довіряють місцевому уряду, який раніше обіцяв скасовувати непопулярні закони, але потім змінював думку.

“Я знаю, що дехто каже, що відкладення законопроекту - це те ж саме, що й відкликання… Але учасники протестів далі обурені, бо уряд за багато років не раз обманював людей”, - сказав Лео Вонґ.

Про Гокнонг

Населення - 7.2 млн.

Територія - 1,098 кв. км.

Офіційні мови - китайська (кантонський діалект), англійська

Валюта - гонконзький долар

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