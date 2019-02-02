Чи означатиме припинення дії договору INF нову гонку озброєнь? Коментарі експертів

«Втрата договору відкриває справжню можливість для непередбачуваної та необмеженої гонки озброєнь США та Росії в Європі і, можливо, в північно-східній Азії також», - пише Александер Вершбоу, дослідник Atlantic Council і колишній посол США в Росії.

Державний секретар США Майк Помпео заявив у п'ятницю про вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF). Помпео заявив, що Державний департамент за 6 місяців передасть Росії офіційну заяву про вихід з угоди, якщо Росія не повернеться до виконання положень Договору.

Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729. США не мають у Європі аналогів цієї зброї, яка здатна сягнути європейських столиць та військових баз США у регіоні за короткий проміжок часу.

Без Договору INF Росія зможе наростити арсенал ракет средньої дальності, пише дослідник Стенфордського університету та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Росія продовжуватиме розміщувати ракети 9М729, що становить порушення Договору INF, і зможе розробляти нові ракети середньої дальності, якщо Договір не діятиме.

Водночас, США наразі не мають ракет, які можна швидко розмістити у протистоянні з Росією. Невідомо, як НАТО та США відреагують у військовій сфері, адже консесусу стосовно розміщення ракет в Європі серед членів Альянсу немає, наголошує Пайфер.

«Перед тим, як голосувати за виділення мільярдів доларів на побудову американських ракет середньої дальності, після скасування INF, запитайте, де їх розіщувати? Американські ракети середньої дальності в Форт Сілл в Оклахомі не сильно потурбують Росію, або Китай», - написав Пайфер у відповідь на коментар американського сенатора Теда Круза.

Круз, у коментарі наголошував, що договір обмежував можливість США будувати необхідні ракети, в той час, як Росія та Китай діяли без обмежень.

Пайфер також застерігає від скасування решти елементів структури контролю над озброєнням, вибудуваної за часів Холодної війни, зокрема, угоди 2010 року між США та Росією START, яка обмежує кількість ядерних ракет, бомбардувальників та боєголовок, які кожна з країн може розміщувати. Росія на тепер дотримується START, наголошує експерт.

На відміну від часів Холодної війни, тепер, основне протистояння США може розгорнутись не з Росією, а з Китаєм, наголошують інші аналітики.

Вихід з INF дозволить США більш потужно протистояти нарощуванню військової потужності Китаєм в Тихоокеанському регіоні. Так як Китай не є підписантом договору, він без обмежень міг розробляти ядерні ракети середньої дальності.

Гонка озброєнь між США та Китаєм прискориться після скасування INF, переконаний колішній посол США до Росії Майкл Макфол.

«Пам’ятайте, основна причина чому команда Трампа полишає INF – прискорити гонку озброєнь з Китаєм. Конгрес має провести слухання, щоб зрозуміти логіку цієї стратегії, особливо через те, що це впливає на бюджет», - написав Макфол у Twitter.

Після заяви США та Росії про вихід з INF, Китай закликав ці дві країни врегулювати розбіжності стосовно Договору шляхом діалогу і не вдаватись до взаємних погроз вийти з нього. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Китаю.

«Будучи важливою двосторонньою угодою в сфері контролю над озброєнням, Договір про ракети середньої дальності дуже важливий у покращенні відносин осовних сил, зміцненні міжнародного миру та миру в регіоні, підтриці балансу та стабільності в світі», - зокрема, йдеться в заяві.

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